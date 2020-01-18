馬路上演活春宮 民眾邊錄邊報案：他們是狗嗎？

台中市馬路旁上演活春宮！昨晨北屯區環中東路與東山路口，一名男子背對著女子站在路口，兩人下半身規律擺動，隨後女子脫下外套，全裸上演活春宮，對街民眾全程目擊，民眾邊錄邊報案，不忘脫口說出，「他是狗嗎？」並跟警方說，「有一男一女直接在路邊，就是…活春宮」、「你們(警察)可能要來一下，太誇張了」。警方已通知車主到案說明，釐清是否為當事人，全案朝公然猥褻罪嫌偵辦。

實在太誇張！昨晨3點9分，一名白色BMW車輛停放在北屯區環中東路與東山路口，一名男子拉著一名女子下車站在人行道上，隨後男子站在女子身後，兩人下半身開始規律擺動，30秒後男子脫下女子的大衣外套，女子外套內竟沒有穿著任何衣物，一絲不掛、全裸站在路旁與男子上演活春宮。

在對街的民眾全程目睹這害羞畫面，民眾開始錄影並說，「直接就在路上打炮」、「她脫光了耶」，接著男民眾打電話報案，「有一男一女直接在路邊，就是…活春宮，在人行道上很誇張」，「現在走到斑馬線上，你們(警察)可能要來一下，太誇張了」、「看起來像喝醉了」。

影片拍下，該對男女在人行道活春宮約１分多鐘，上車短暫休息1分鐘後，男子從駕駛座下車，將坐在右前座的全裸女子拉出，又在車尾上演一次活春宮，還發出聲響，讓錄影民眾直呼，「太扯了！」30秒後該對男女上車並迴轉離開現場。