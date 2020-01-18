擺闊開20萬邀陪睡遭拒 亂扯小姐內褲硬上還辯你情我願

陳姓男子到酒店消費帶小姐出場，卻趁對方爛醉性侵得逞，還辯稱對方主動說「想要」，但被害女子指證歷歷，事後立刻打給朋友求救，同事也說陳不斷喝深水炸彈，還開價20萬要求陪睡，感覺陳表現出有錢好處理的模樣；檢方不採信陳辯詞，依強制性交罪嫌起訴他。

檢警調查，陳男（43歲）去年6月24日晚上到酒店消費，和被害的陪酒小姐相談甚歡，並以6600元代價「框」11節總共3小時，帶她出場到另一間KTV繼續飲酒作樂，直到凌晨小姐喝醉跑到廁所嘔吐，陳竟尾隨闖入不顧對方尖叫大喊「不要」，性侵得逞。

小姐因過於害怕不敢反抗，回到酒店宿舍休息時，才打電話向朋友哭訴，並在友人陪同下報警驗傷提告；檢方偵訊時，陳男否認犯行，辯稱是小姐拉他去廁所，還要求抱她、摸她，並且說自己「想要」，所以2人才會發生合意性行為。

但被害女子指證歷歷，醫院驗傷結果也發現，她下體有多處紅腫、撕裂傷，也採到陳男的DNA；另名酒店同事證稱，公司有明文規定被酒客帶出場不能發生性行為，陳男一開始不斷要求說要喝深水炸彈，大家都喝得很醉。

同事還說，感覺陳很喜歡表現出有錢好處理的樣子，在KTV時也有說出價20萬元要她陪睡覺，但當場遭拒；被害人的朋友則表示，接到她電話說在包廂廁所被性侵，還說自己情緒很糟、覺得很髒等語，趕過去時她一直哭，表示被酒客帶出場，本想去廁所休息一下就果就被性侵。