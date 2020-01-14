國中男遭班對女同學奪貞操 10年後讀法律系提告求償

一名法律系學生2009年就讀國中時，5度和同班女同學發生性關係，他當時還因此遭警察、地方法院調查，接受訓誡和感化教育，但直到2017年修讀民法債編後，才知自己的身體、名譽、貞操權遭侵犯，對方也侵害父母的監護權。男學生和家長向女學生、家人提告，求償113萬元，台灣高等法院判女方家長共應賠償男方家長3萬元。

這名男學生和女學生目前都還在念大學，國中時是班對。男學生表示，2009年6月30日結業式後，兩人想找的地方嘗禁果，原本到學校司令台後方，但又覺得不夠隱密，便走到女廁，不過當時「沒有成功」。

男學生再舉出4個時點，包括2009年8月26日在公園停車場的女廁愛撫、性交；他猶記女生那天穿了件黑白相間的蛋糕裙，兩人先手牽手進滑梯。另外在同年9月5日早上，在停車場的樓梯間，他問「可不可以放進去？」，雙方合意性交。

同年10月1日傍晚，男學生騎單車要回家，女學生擋在前頭說「我家沒有人，拜託你陪我回去」，男學生答「不要，我們已經分手了」；女學生緊緊抓住車頭，男學生只好同意。

男學生說，後來他面臨一連串調查、指責，接受訓誡及感化教育，內心也自我否定，受長達2年的心理輔導，這讓他的性觀念偏差，影響了心理與課業。

男方的父親為裝潢工人，母親是家庭主婦，並不熟悉法律，男生後來選擇念法律系，才知自己吃虧，且訴訟未離逾時效，因此提侵權行為損害賠償訴訟。

女學生表示，侵權行為的時點為2009年間，提訴訟已逾時效，並澄清是男方引誘、騷擾她，她有當場表示拒絕、不想被猥褻，但仍被對方用言語和「器官」逼迫到答應，堅持不是合意性交。

男方提出雙方2017年4月2日在網路上的對話為「…你應該沒有健忘到我們上過床都忘記吧，但其實我不明白的是，那時候妳為什麼會選擇把事情告訴妳爸媽，不說不是什麼事情都沒有嗎？」，女方回答「因為月經沒來啊哈…」，男方問「…我聽妳媽說，妳是月經來了才把事情說出來的疑」，女方再答「沒阿…嗯原因就是醬阿，真的是怕懷孕」。

高院認定，當年6月30日是合意猥褻，9月5日、9月20日、10月1日是合意性交。合議庭認為，當時男女方都未滿14歲，身體發育未完全，性知識也不足，兩人屬分別故意不法侵害對方的身體權、貞操權，當時兩人是國中生，為限制行為能力人，父母對兒女行為當然負監督之責。