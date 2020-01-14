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拿「帶走貓」逼老婆行房 色夫完事裸躺被警方當場抓

2020-01-14 17:10聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

胡姓男子為被逼已經分居的妻子和他性交，以「要把貓帶走」為由威脅老婆，對方情急下回了句「別帶走，給你Ｘ」，結果胡深夜砸破玻璃闖進老婆家，還摀住口鼻不准她尖叫硬上得逞，完事甚至直接倒在床上呼呼大睡，直到妻子報案警方上門才被逮，檢方偵結依強制性交罪嫌起訴胡。

檢警調查，胡男和妻子結婚多年，但近期相處不睦已經分居，去年7月9日晚上胡突然跑到老婆住家，還在外大聲叫囂隔著門和對方大吵，妻子堅持不讓老公進屋，胡竟隨地撿拾石塊直接砸碎玻璃，從廚房窗戶爬進屋。

妻子嚇的放聲尖叫，但被胡摀住口鼻還恫稱「再叫就殺死你」等語，還不斷揚言如果不肯發生性行為，就要把貓帶走，老婆害怕不敢反抗，又擔心視如己出的愛貓被先生搶去，雖仍用手推阻反抗，仍被胡硬上得逞。

妻子趁著胡完事後倒頭大睡，隨即衝到門外打電話報案，警方趕赴現場時，胡男還上半身赤裸躺在床上呼呼大睡，訊後被依強制性交、侵入住宅及恐嚇等罪嫌送辦；檢方訊時，胡僅坦承當時氣憤難平，有砸破玻璃闖入，且老婆不斷央求別把貓帶走，但辯稱性交沒有違反對方意願。

由於妻子指證歷歷，也提出2人LINE對話訊息佐證，胡先是揚言要把她養的貓帶離，自己則回覆「別帶走，給你Ｘ」等語，另經醫院驗傷、鑑定也在妻子下體採集到胡的DNA。

檢方認為，胡既然使用強暴力闖進老婆家中，事前還傳訊恫嚇要把她的貓帶走，已構成脅迫發生性行為，偵結依強制性交罪嫌起訴胡；至於警方移送侵入住宅、毀損等罪嫌，因屬告訴乃論，女子並未提告。

胡男以「要把貓帶走」為由，逼迫已經分居的妻子和他發生關係，還砸破玻璃闖進屋硬上得...
胡男以「要把貓帶走」為由，逼迫已經分居的妻子和他發生關係，還砸破玻璃闖進屋硬上得逞，檢方依強制性交罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
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性行為結婚恐嚇

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