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退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

色堂哥硬上堂弟女友 她淚訴：像養隻狼在家

2020-01-14 15:30聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

吳姓男子到堂弟家借住時，因對方收假回軍營，留下女友和吳2人共處，未料吳半夜竟獸性大發，爬上床朝女子緊抱、扯掉內衣褲硬上、逼口交性侵得等，女子遭害一度不敢張揚，傳訊跟朋友訴苦說「向養隻狼在家」；法院依強制性交判吳3年6月徒刑，民事部分判吳得賠償女子20萬元，可上訴。

檢方起訴指出，吳男（25歲）2017年6月11日到堂弟家借住，趁著半夜和堂弟女友睡在同張床時，朝女子摸胸、逼口交性侵得逞；審理時，吳辯稱女子沒說不要，自己也沒有強制或威脅。

但女子證稱，男友因收假回軍營，當晚和吳男共處一室，吳本來睡地上卻翻來覆去說睡不著，要求到床上2人各睡一側，孰料就被他從後抱緊、抓胸，自己反抗反被硬翻成正面，過程中內衣褲都被扯掉，害怕遭吳動手毆打，加上力氣不夠才遭害。

女子並和朋友哭訴，表示對男友很愧疚卻不知開怎麼開口，還說「感覺像養1隻野狼在家裡隨時會被欺負的感覺」；刑事庭審酌，吳身為女子男友堂哥，對方好意收留卻性侵女子重創她身心，依強制性交判吳3年6月徒刑。

女子並提附帶民事損害賠償告訴，主張遭受不法侵害性自主權、貞操權等人格法益，造成她深感不安、不悅及恐懼等身心負面影響，向吳求償精神撫慰金40萬元。

法院審酌雙方職業、收入以及資力等，並依女子精神上痛苦、所害情節等一切情狀，認為其求償精神撫慰金以20萬元為適當，判處吳得賠償對方20萬元。 

吳男性侵堂弟女友，刑事被判刑3年6月，民事判賠償女子20萬元。示意圖／ingim...
吳男性侵堂弟女友，刑事被判刑3年6月，民事判賠償女子20萬元。示意圖／ingimage
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