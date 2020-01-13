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3泰國女觀光簽證來台賣淫「煮完菜就上」

2020-01-13 16:53聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣水上鄉張姓男子為經營私娼寮、提供性交易，去年9月起召聘3名持觀光簽證來台泰國籍女子，由顏姓男子提供住處，媒介性交易，日前警方申請搜索票到場查獲，經檢察官偵訊後依涉犯營利使人性交或猥褻罪提起公訴，3名泰女移送移民署專勤隊遣返。

當地居民表示，水上鄉台一線三鎮村路段，過去常有業者經營私娼寮、被稱為「三線路」，受雇女子就住在屋內，每當警方取締後會消失一陣子，但隔段時間又可能在不同租屋處出現，沒想到近期傳出，有跨海來台的「泰國女」，許多外地人都到場尋芳，居民相當困擾。

他說，日前行該處，就被不明男子半推半拉招攬入內，看見1名年約20多歲、皮膚黝黑女子在後方廚房煮菜，當下就詢問「是煮菜那個嗎？」 對方還笑著說，「都是泰國的啦丶都很好哦，煮完就上樓」，他趕緊以「沒辦法接受」 藉口推托離開，並向警方檢舉。

檢方調查，張姓男子意圖營利，自去年9月起，在水上鄉三鎮村的住屋，提供持觀光簽證來台泰國籍女子A菠、密密、阿莉莎等女子居住，並媒介泰女與男客進行性交易每次1500元， 其中張男抽佣500元，餘1000元交由泰女。

去年11月中旬，張男僱聘36歲顏姓男子在住處招攬、引導顧客從事性交易，遭民眾檢舉，員警著便衣到場顏男不察，持續招攬丶鼓勵承辦員警上樓性交易，經員警告知身分，顏男只能坦承媒介性交易，直言「每次只抽100元」 ，現場還查扣潤滑液、計時器、保險套和記帳單等證物。

嘉義縣水上鄉台一線三鎮村路段，過去常有業者經營私娼寮、被稱為「三線路」。圖／讀者...
嘉義縣水上鄉台一線三鎮村路段，過去常有業者經營私娼寮、被稱為「三線路」。圖／讀者提供
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性交易泰國簽證

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