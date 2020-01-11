6歲女童三度遭姑丈猥褻 加重強制猥褻罪嫌起訴

一名單親爸爸因工作無法照顧6歲女兒，常送至胞姊家請親人代為照顧，女兒卻遭姊夫藉口玩遊戲涉嫌猥褻。但姊夫矢口否認，因女童指證歷歷，新北地檢署日前依加重強制猥褻罪起訴。

起訴指出，一名單親男子因必須外出工作賺錢，無法照顧年僅6歲的女兒，常將女兒送至胞姊家，委託姊姊及姊夫代為照顧。去年10月女童與生母外出用餐，得知女童曾三度遭丈夫的姊夫「摸尿尿的地方。」氣憤提告。