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6歲女童三度遭姑丈猥褻 加重強制猥褻罪嫌起訴

2020-01-11 07:36聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

一名單親爸爸因工作無法照顧6歲女兒，常送至胞姊家請親人代為照顧，女兒卻遭姊夫藉口玩遊戲涉嫌猥褻。但姊夫矢口否認，因女童指證歷歷，新北地檢署日前依加重強制猥褻罪起訴。

起訴指出，一名單親男子因必須外出工作賺錢，無法照顧年僅6歲的女兒，常將女兒送至胞姊家，委託姊姊及姊夫代為照顧。去年10月女童與生母外出用餐，得知女童曾三度遭丈夫的姊夫「摸尿尿的地方。」氣憤提告。

檢警調查，女童106年至108年2月曾遭姑丈藉口玩遊戲等方式，三度強制猥褻得逞。男子辯稱，照顧期間只有陪女童看卡通頻道，矢口否認涉案。但女童經醫院鑑定，口語表達能力精確，且陳述能力佳，新北地檢署日前依加重強制猥褻罪起訴。

一名單親爸爸因工作無法照顧6歲女兒，常送至胞親姊家請人代為照顧，女兒卻遭姊夫藉口...
一名單親爸爸因工作無法照顧6歲女兒，常送至胞親姊家請人代為照顧，女兒卻遭姊夫藉口玩遊戲強制猥褻，新北檢依法起訴。示意圖／Ingimage
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猥褻新北

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