男子幫同居女友的女兒洗澡 竟起色心猥褻遭起訴

一名單親媽媽因平日在工廠上班，上班時將女兒交由打零工的同居男友照顧，沒想到男友多次趁幫女童洗澡時涉嫌猥褻。新北地檢署日前依加重強制猥褻罪起訴。

起訴指出，在工廠上班的單親媽媽8年前獨力照顧2歲女兒，結識打零工的男子後同居，因每天上班時間固定，平日常委託同居男友協助照顧女兒，女童也叫男子為「爸爸」。

前年女童上小學後，向學校老師說，洗澡時曾多次遭「爸爸」欺負，學校獲悉後立即通報警方處理，男子向警方表示，只有依同居女友要求代為管教，否認性侵。