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男子幫同居女友的女兒洗澡 竟起色心猥褻遭起訴

2020-01-11 07:30聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

一名單親媽媽因平日在工廠上班，上班時將女兒交由打零工的同居男友照顧，沒想到男友多次趁幫女童洗澡時涉嫌猥褻新北地檢署日前依加重強制猥褻罪起訴。

起訴指出，在工廠上班的單親媽媽8年前獨力照顧2歲女兒，結識打零工的男子後同居，因每天上班時間固定，平日常委託同居男友協助照顧女兒，女童也叫男子為「爸爸」。

前年女童上小學後，向學校老師說，洗澡時曾多次遭「爸爸」欺負，學校獲悉後立即通報警方處理，男子向警方表示，只有依同居女友要求代為管教，否認性侵。

新北地檢署依醫院訮估女童對「爸爸」存有焦慮與害怕的情緒反應，對事件的描述性與可靠性高，日前依加重強制猥褻罪起訴。

新北市一名男子幫同居女友女兒洗澡，竟起色心涉嫌猥褻遭起訴。示意圖／Ingimag...
新北市一名男子幫同居女友女兒洗澡，竟起色心涉嫌猥褻遭起訴。示意圖／Ingimage
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猥褻新北

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