超商店員被控襲胸 法官分析少女說詞、看過影像判無罪

基隆市林姓超商店員遭檢方起訴涉嫌對國中少女襲胸，犯強制猥褻罪。林辯稱，兩人談話時，少女突然衝向馬路，他才會把少女拉回騎樓。拉扯時有可能會碰到她的胸部，但他認為沒有。法官審理後，認為少女供詞矛盾，難以盡信，且罪證不足，判林男無罪。全案可上訴。

檢察官起訴指控，2018年6月20日午夜，林見少女獨自在暖暖區一處公園旁，要她到巷子裏講話被拒絕，林竟拉少女到路旁暗處襲胸。少女撥開林的手說，「不要這樣，不然要告訴認識你的朋友知道」，但要跑離現場時，又被林拉回路旁，對她說「不要跟別人講」，少女答應後才得以離開。

林男堅稱，他在便利商店打工，少女是常客。案發當晚遇到少女，問對方找他有什麼事，並一起走向騎樓，後來少女突然衝向馬路，他擔心發生危險，才會把少女拉回騎樓。雙方拉扯時，因少女亂動，可能會不小心碰到她胸部，但他認為沒有。隔天少女又來找他，在櫃台玩他的手機。

法官查出，少女警詢時稱當晚經過公園，林過來說有事要跟她說，並把她拉到暗處襲胸1到2分鐘。她叫林放開手，但他放開一下，又要再摸。她說不要這樣，不然要告訴朋友，林才放手。她要離開時，林拉住她說，這件事不要跟別人說。

檢察官偵訊時，少女稱林把她拉到巷子裡，動手抓她胸部，感覺快1分鐘。她把林的手撥開要離開，但林把她拉回去，說不要跟別人講，她答「嗯」就跑掉了。至於隔天又回商店，少女先說那是案發前影像，案發後沒再去過，但後來改口有去，因為在店內，她覺得不會怎樣。

法官認為，少女對被猥褻時間究竟是短暫觸摸或持續抓住，事後有無再去便利商店，說法矛盾。案發錄影畫面顯示，兩人首次進入騎樓時間甚短，與少女最初描述不符。少女跑至馬路，遭林拉扯二度返回騎樓，或可推測甫遭侵犯驚慌逃離，也可能是言語不合，發生衝突才離開，但應以對被告有利認定為宜。