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他給的爆米花飲料藏FM2 電影散場時她被性侵

2020-01-09 11:53聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

台北市某大醫院護理部男服務員與女網友看電影，將含FM2的藥劑摻入飲料、爆米花中請對方吃，待電影散場，藥性發作，將女網友帶去賓館性侵；台北地院審理，依以藥劑強制猥褻罪判他有期徒刑2年，緩刑4年，向公庫支付10萬元，接受法治教育4場次。可上訴。

2018年11月20日下午2時，這名服務員與女網友相約台北市西門町豪華影城看電影，先藉口返回護理部，以失眠為由向藥劑師取得的鎮定安眠劑摻入飲料、爆米花中，交給女網友看電影時食用，等女網友視線模糊、意識不清，下午4時電影結束，將她帶到賓館性侵、猥褻。

第2天凌晨1時許，被害人與家人約在台北車站碰面返家，家人察覺有異，下午到桃園市敏盛醫院驗傷、報警，被害人除驗出尿液中有FM2的代謝物外，她所穿著的胸罩一併驗出與加害人DNA相符的斑跡，檢警偵辦後，將服務員起訴。

判決說，被害人偵查中告訴檢警，與加害人是網友關係，認識5年、見5次面，每次都去看電影，由此可證加害人多次與被害人見面，因一時失慮犯案；加害人沒有犯罪紀錄，犯後認罪，獲得諒解，考量他學歷、自陳現在餐廳當服務生，月收入、犯罪動機、目的、手段等，依法判決。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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