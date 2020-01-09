妙齡女喝醉被5年好友硬上 她痛斥：我不是你約炮對象

曾姓男子見1名女性友人喝到爛醉，不顧雙方5年多友誼，竟脫掉她內衣褲連續性侵2次，事後女子質問「難道在你眼裡我可以任人糟蹋？」更痛斥曾「我不是你約炮對象」，曾起初頻頻道歉，但審理時卻全盤否認，還辯稱是女子主動跑到他身上，法院不採信依乘機性交罪判曾3年10月，可上訴。

檢警調查，曾男（20歲）2018年2月20日和朋友聚餐、喝酒，見女子酒醉意識不清、無力行動，攙扶她搭上計程車並陪同回家，但途中女子泥醉脫口說不敢回家，曾提議要改到他家休息，未料一進房就趁女子無力反抗，脱掉對方內衣褲，接連以正面、臥趴姿式性侵女子。

女子受害後因怕被爸媽知道指責，隱忍近1個月才在親友陪同下報警提告；曾男辯稱，女子當時沒醉到神智不清，自己主動發生性行為，對方沒有拒絕彼此還有舌吻，共發生2次關係，過程中也有變換動作，女子也有跑到他身上。

女子證稱，和曾認識5、6年，雙方是普通朋友沒有衝突也無曖昧，當天喝到很醉嘔吐，只有感覺被抬下去但幾乎沒有印象，後來感覺有人撫摸，被解開內衣、脫褲，結果就被曾男性侵，過程中有聽到曾叫她名字，還被翻身換動作，昏昏沈沈中一共被曾硬上2次。

此外，女子事後傳訊指責對方，曾男沒有極力反駁，反而頻頻道歉說「真的很對不起」、「我也沒要故意讓你喝醉」、「你會那麼醉我真的是不知道」等語，女子憤而說「我是你5年的好朋友耶，你有經過我同意就上我嗎？」、「難道在你眼裡我可以任人糟蹋嗎？」「我不是你約炮的對象」。

曾除了屢屢道歉祈求女子原諒，對方質問「那天你強暴我的事有跟其他人說嗎？」曾面臨這般嚴重指控，也毫無一語雙駁，而僅回答「沒有」，不採信曾所稱雙方你情我願、女子意識清楚辯詞。