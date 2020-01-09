整復師按摩時趁機猥褻 女客人還以為「他是專業的」

新北市「樹興堂國術館」負責人陳有樹2018年替前來推拿的女客人按摩時，卻乘機撫摸，還要女方趴臥、按摩她肩膀、背部趁機猥褻。被害人以為是一種推拿，不敢出言反對，但事後男友發現她怪怪的，詢問得知女友遭猥褻。新北地院依強制猥褻罪判陳7月徒刑，高等法院今駁回上訴。

陳有樹以整復為業，在國術館用民俗療法替客人推拿按摩。陳雖承認當天有按摩，但否認強制猥褻的指控，辯稱按摩背部時有用手抓工具，他的中指、無名指和小指可能在推的過程中碰觸到女方臀部，他要按壓的部位是薦椎，女方卻誤認在摸她。

陳說，按摩過程中沒碰觸女生身體重要部位，可能是按摩過程中她很痛、掙扎扭動，才碰到。律師也說，診療間空間有限、燈光明亮、門房開啟，且她男友、男友胞妹、男友妹妹的男友都在場，哪有機會猥褻？

被害人指控，當天他們4個人一起進小房間，在整療床上整復，她男友先按，期間陳都不太講話，因為全程四個人都在同一個空間，所以她還不覺得有什麼；她開始按的時候流程都跟男友一樣，按完頭部之後，要開始按背的時候，她先把紮到褲子裡的衣服拉起來，後來陳就整個把她衣服拉上來，把她內衣背扣解開刮痧。

被害人說，陳有樹邊拉褲子邊把手伸進內褲裡面輕摸她的臀部，也有意無意地按她私密部位好幾下，按鼠蹊部時很痛，但按私密處是用揉的，覺得不舒服，覺得很噁心，只是想說「他是專業的」，當下沒辦法馬上反應，腦袋空白。