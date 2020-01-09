親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

未來10年小年夜都放假 行政院：若政黨輪替也不受影響

南韓王牌主播傳說：打垮朴槿惠的新聞室為何閃電引退？

整復師按摩時趁機猥褻 女客人還以為「他是專業的」

2020-01-09 10:42聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

新北市「樹興堂國術館」負責人陳有樹2018年替前來推拿的女客人按摩時，卻乘機撫摸，還要女方趴臥、按摩她肩膀、背部趁機猥褻。被害人以為是一種推拿，不敢出言反對，但事後男友發現她怪怪的，詢問得知女友遭猥褻。新北地院依強制猥褻罪判陳7月徒刑，高等法院今駁回上訴。

陳有樹以整復為業，在國術館用民俗療法替客人推拿按摩。陳雖承認當天有按摩，但否認強制猥褻的指控，辯稱按摩背部時有用手抓工具，他的中指、無名指和小指可能在推的過程中碰觸到女方臀部，他要按壓的部位是薦椎，女方卻誤認在摸她。

陳說，按摩過程中沒碰觸女生身體重要部位，可能是按摩過程中她很痛、掙扎扭動，才碰到。律師也說，診療間空間有限、燈光明亮、門房開啟，且她男友、男友胞妹、男友妹妹的男友都在場，哪有機會猥褻？

被害人指控，當天他們4個人一起進小房間，在整療床上整復，她男友先按，期間陳都不太講話，因為全程四個人都在同一個空間，所以她還不覺得有什麼；她開始按的時候流程都跟男友一樣，按完頭部之後，要開始按背的時候，她先把紮到褲子裡的衣服拉起來，後來陳就整個把她衣服拉上來，把她內衣背扣解開刮痧。

被害人說，陳有樹邊拉褲子邊把手伸進內褲裡面輕摸她的臀部，也有意無意地按她私密部位好幾下，按鼠蹊部時很痛，但按私密處是用揉的，覺得不舒服，覺得很噁心，只是想說「他是專業的」，當下沒辦法馬上反應，腦袋空白。

新北地院認為被害人平時有SPA按摩經驗，不致於混淆「按摩」與具侵犯性的「猥褻」，若不是陳已達不尋常「碰觸隱私部位」程度，被害人不可能明確指有被摸屁股、乳頭或下體。新北院認為陳為了私慾以詐術壓制女客人性自主意思而猥褻，讓人產生難以抹滅的陰影。高院維持一審見解，駁回上訴。

新北市「樹興堂國術館」負責人陳有樹被控趁替女客人整復時猥褻，一審遭依強制猥褻罪判...
新北市「樹興堂國術館」負責人陳有樹被控趁替女客人整復時猥褻，一審遭依強制猥褻罪判刑7月，高院今駁回上訴。示意圖／ingimage
分享

按摩猥褻

延伸閱讀

媳婦看家裡監視錄影畫面 驚見公公猥褻她小女兒

按摩師玷辱女顧客 強辯她有反應呻吟

先稀釋再按摩 避免頭髮愈洗愈油

酒後相約按摩 渣男趁女性友人酣睡性侵判3年

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

妙齡女喝醉被5年好友硬上 她痛斥：我不是你約炮對象

2020-01-09 10:59

牧師挺性騷老闆還告女員工 法官：事關公益無罪

2020-01-08 21:32

縱有被害人寫信原諒他 玷辱女移工的他仍被判刑

2020-01-08 14:09

男子只剩「一粒」 還偷吃好友的老婆10多年

2020-01-08 13:17

台南網友爆料醫美手術遭襲胸 警：已受理報案

2020-01-08 12:25

媳婦看家裡監視錄影畫面 驚見公公猥褻她小女兒

2020-01-08 07:36

華航機師「想咬一口」騷擾判賠 他反告空姐求償百萬

2020-01-07 18:43

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

牙醫情話撩妹 女助理反撩判賠3萬

2020-01-07 16:31

房仲親吻性騷3歲女童 公司判連帶賠償

2020-01-07 14:16

男子欺負少女年幼！性侵後恐嚇公開 又多次性侵得逞

2020-01-07 11:19

見女子心情不好徹夜聊天 美籍男趁機強壓性侵被起訴

2020-01-07 11:15

拍少女裸照又性侵 台大前準研究生判3年

2020-01-07 10:30

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

留美工程師不甘分手夜襲她 和解破局關鍵在「裸照」

2020-01-06 16:48

「第一次包養就上手」引用照片 美女營業員提告贏了！

2020-01-06 16:36
看更多

熱門文章

恐嚇案外案！嘉義組頭與友對賭 26萬壓選舉輸贏

2020-01-08 12:16

不實黑韓粉專版主被逮 協助偵辦竟是時力立委候選人

2020-01-09 02:23

不熟學姊丟喜帖好尷尬 網友傳授「回覆妙招」輕鬆解決

2020-01-08 13:59

男子只剩「一粒」 還偷吃好友的老婆10多年

2020-01-08 13:17

北部私立大學生情侶疑上吊尋短 男方眼部被頭帶矇住

2020-01-08 23:44

五股觀音山區染整廠火警 消防局搶救中

2020-01-08 11:02

明道胞兄疑欠債殺妻小再自殺 解剖驚見妻腹中殘餘顆粒

2020-01-08 18:15

直播「送肉粽」 彰化魯莽男闖喪家拘役50日

2020-01-08 19:23

宅急便收貨竟掉出一隻「黃金蟒」 主人對話曝光網友全爆氣

2020-01-08 20:03

影／828萬買麥拉倫圓夢開2次 2個月後鑑價剩650萬

2020-01-08 17:10

警首度公布查獲黑韓假訊息 貼文網友觸選罷法送辦

2020-01-08 15:12

影／驚悚！機車闖紅燈車禍 騎士企圖起身卻頭一垂不治

2020-01-08 14:56

北市松山區雙屍命案 21歲男女大生陳屍陽台疑輕生

2020-01-08 23:03

韓國瑜岳父委任律師 向四家媒體提告

2020-01-08 19:41

機車誤闖國道3 男騎士基隆隧道內摔傷坐路邊

2020-01-08 11:45

蘇巧慧樹林晚會舞台倒塌 疑風勢過大結構支撐不住釀禍

2020-01-08 18:35

金門出現「玩命關頭」？ 7旬老翁暈眩車輛擦撞路石翻車

2020-01-08 18:26

人妻下體感染曝姦情 小王辯稱已獲人夫原諒遭打臉

2020-01-09 08:07

衰！好心載友一程 險成板橋50萬現金搶案共犯

2020-01-08 17:59

掏空蘋果西打公司被延押 總經理孫幼英得在牢裡過年

2020-01-08 18:45

驚悚畫面曝光！女行人遭轎車捲入車底拖行 送醫急救中

2020-01-08 11:32

嘉義市某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押

2020-01-09 01:17

走私市價720萬「黃金齒輪」 女子機場被逮

2020-01-09 00:00

北市發生雙屍命案 一男一女頸部有勒痕警方正在採證

2020-01-08 22:14

走私黃金用這招 黃金熔解變齒輪價720萬託運被識破

2020-01-08 17:07

3間連棟鐵皮廠房燃燒 五股觀音山區染整廠火警撲滅

2020-01-08 11:27

「我祝他幸福」女星何如芸婚變 士林法院打離婚官司

2020-01-08 11:44

衡山指揮所上兵撞壞車 中校挪獎金修車無罪

2020-01-08 17:14

柯文哲總統選完赴歐洲考察 侯漢廷聲請解禁相隨獲准

2020-01-08 16:02

牧師挺性騷老闆還告女員工 法官：事關公益無罪

2020-01-08 21:32

下車買消夜忘鎖門 50萬月子費遭流浪漢偷走

2020-01-08 13:46

造謠鄰居夫妻「是兄妹」害小孩懷疑出生 老姊妹賠定了

2020-01-08 12:14

涉勒索余天及館長 前調查官曾外洩個資、家暴妻子

2020-01-08 13:48

馬路竟遭偷倒廢棄物堆積如山 警抓人查辦環局追償20萬

2020-01-08 18:15

台南網友爆料醫美手術遭襲胸 警：已受理報案

2020-01-08 12:25

警政署長友人檢舉餐廳賭場 台中檢警破獲3處賭場

2020-01-08 12:45

影／嬤載孫上學撞上行人 七旬婦捲入車底拖行不治

2020-01-08 12:59

兒遭前妻、同居人虐死 父親鑑定無血緣出庭：沒有意見

2020-01-08 16:34

魏應充入監 臉書表心跡：會走到水落石出的那一天

2020-01-08 13:05

縱有被害人寫信原諒他 玷辱女移工的他仍被判刑

2020-01-08 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top