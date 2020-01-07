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邪惡到永不可釋放！英國史上犯案最多性侵犯 重判2無期徒刑

澳洲惡火地獄：「提油救火」的災難毛毛雨？

見女子心情不好徹夜聊天 美籍男趁機強壓性侵被起訴

2020-01-07 11:15聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

美國籍男子在酒吧見女子心情不好，趁機搭訕談心，再買酒到住處繼續聊天，未料他獸性大發，見女子才剛踏進家門，強行壓制性侵；女子不斷尖叫掙扎，最後仍被得逞，臉、手和腳踝都受傷，台北地檢署依強制性交罪嫌起訴。

美籍男去年10月9日深夜11時許，在台北市大安區酒吧認識一名與子，他得知女子心情不好，便和女子徹夜談心，直到隔天凌晨2時許，他提議自己家離酒吧很近，可以到超商買清酒，再一起回他家聊天。

未料，女子剛到他頂樓加蓋的住處，他就霸王硬上弓，不顧女子尖叫掙扎，他強抓女子的臉頰、手肘，並用身體強壓女子左腳踝，最後性侵得逞，造成女子臉頰抓傷、手肘瘀傷、左腳踝扭傷等。

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性侵超商北市

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