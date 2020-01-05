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SUBARU北宜撞BMW 疑過彎不慎釀禍

以為表現不好的懲罰 女童看影片揭繼父一直性侵她

2020-01-05 20:55聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

一名陸籍婦人4年前離婚後帶2個孩子改與高雄的男子結婚，不料她假日需上班不在家，「繼父」涉藉陪9歲女兒睡午覺伸狼爪，手伸入衣內強行摸胸部和下體，前年5月他以手指性侵得逞後全案曝光，時間長達10個多月。高雄地院審理認定32次犯行，依強制猥褻、強制性交等罪，共判繼父15年徒刑，可上訴。

判決指出，陸籍婦人前一段婚姻育有1女、1男，離婚後，2016年與年紀比她大許多的高雄男子結婚，2017年6月27日她帶著兒女來台住在高雄新興區；由於她從事飯店房務，假日幾乎都必須上班，丈夫則會從北部返家陪小孩，卻不顧9歲女兒反對長期性侵，直到學校播放反性侵影片，女兒才爆哭向老師吐露事情，事發隔月婦人隨即提離婚。

女兒指控，母親擔任飯店清潔工作，周末是最忙的時候，繼父在跟她午睡時「會摸我的胸部及尿尿的地方」，她都有反抗大叫、打他背或者抓他，她甚至還會叫睡旁邊的弟弟「XX救我」、「救命」，繼父卻沒有停止，還會摀住她的嘴巴；有次弟弟來拉繼父的手拉不開，就搔他的腳底，她也曾有2次打繼父的頭。

女兒說，來台灣後隔2、3個星期就發生此事，之後基本上每個星期都有1次，大約快30次；直到2018年5月27日下午，繼父以手指插入她下體，當晚她洗澡時繼父「脫光衣服開門進來，把我壓在牆壁上，用生殖器摩擦我的下體。」

女兒淚訴「這件事情我沒有跟媽媽講過，因為我之前在大陸的學校沒有教導關於性教育方面的知識，我一直以為是我表現不好，是爸爸對我的懲罰，且媽媽很忙，我不想她在忙的時候跟她講。」由於5月27日隔兩天學校播放性侵害、性騷擾的影片，她才決定跟老師講這件事。

繼父審理時辯稱，有與女兒睡午覺，絕無猥褻或性侵；繼父委任律師也反質疑妻子為了錢財，勾串兒女做不實指控，來爭奪財產。

合議庭認為，女童於偵查、審理階段多次對事發過程的供述幾乎一致，女童的弟弟也證稱聽到呼救，皆符合常理，驗傷也發現她下體有陳舊性傷口，加上比對繼父打卡紀錄與性侵日期吻合，採信女童說詞，痛批造成女童永不可抹滅傷害，且毫無悔意可言，依31次對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，1次強制性交罪，合併判繼父15年徒刑。

一名陸籍婦人離婚後帶2小孩與高雄的男子結婚，不料這名繼父卻性侵9歲女兒長達10個...
一名陸籍婦人離婚後帶2小孩與高雄的男子結婚，不料這名繼父卻性侵9歲女兒長達10個月，高雄地院依31次對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，1次強制性交罪，合併判15年徒刑。示意圖／Ingimage
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性侵猥褻

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