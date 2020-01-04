惡男「催眠」女網友索慾 警一追發現他也勒索小女友

高雄市許姓男子去年拐女網友用「催眠術」解決家庭問題，卻趁對方受催眠、全身昏沉無力之際，強制猥褻得逞；待女網友清醒，更央求她幫忙口交，在女方同意下攝錄整個過程，卻反利用私密畫面，作為日後索慾工具。女網友忍無可忍報警，警方意外發現，許電腦裡還有年紀不到18歲的小女友出浴裸照，原來他狼行不只一樁。橋頭地院依強制性交等罪，判許10年8月徒刑。

判決指出，許男去年2月以暱稱「柴小志」與女網友互動，女網友因長期苦於家庭問題，向許尋求協助，許建議她可以用「催眠術」解決問題，並邀女網友到住處接受催眠術。女網友在許施催眠術過程，漸漸感覺癱軟無力、昏昏欲睡，許見她可欺，就慢慢褪去她衣物，撫摸她胸部、又隔著內褲摸她私處，更用手機攝錄下整個過程。

接著結束催眠後，女網友漸漸清醒，許開口央求女方替他口交，女方也點頭答應，並同意他拍下口交過程；然而，女網友沒料到，這些私密不雅影片竟淪為許索慾工具。就在兩人完事離開後，女網友竟收到許私訊來的不雅影片，要求她繼續滿足他肉體需求，若不從，就要將不雅影片散布給她家人。

女網友一時害怕，於是依約與許見面、遭逞慾得逞，許食髓知味，又故技重施索慾2次得逞。女網友三番兩次遭勒索，忍無可忍之下報警，警方持票搜索，並扣獲許的電腦主機、行動電話等證物，並在電腦主機中，發現許對女網友施催眠術、強制猥褻、口交畫面，還意外發現，主機中有另名稚嫩女子赤裸出浴照；經查，該名女子未滿18歲，是許的女友。

警方循線追查，詢問畫面中的少女，得知許與小女友交歡時，偷偷攝錄下兩人歡愉過程，之後仗著要散布性愛影片，勒索小女友繼續拍攝裸露影片、照片；因此，少女每晚洗澡時，都會開啟視訊供許觀看，每天也都會拍攝裸胸照片傳給許。

許男坦承對女友做的一切，至於女網友部分，許坦承有見面、有催眠、也有發生肉體關係並攝錄過程，但他矢口否認犯強制猥褻、妨害秘密，辯稱一切都有獲得女網友同意。然而，橋頭地院審理認為，許男供詞反覆，不足以採信。

橋頭地院審理認為，許為滿足一己私慾，對女網友施催眠術，強制猥褻得逞，還偷偷拍攝整個過程，強迫女網友配合性交，沿重侵害性自主權，更使女網友身心嚴重受創，造成心中難以抹滅陰影，至今未與女網友和解、賠償；至於要脅小女友拍攝裸照部分，雖許有意與少女和解，但是少女不願意導致和解破局。