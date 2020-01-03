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服刑竟猥褻視障男獄友還硬拗 下場是判3年半徒刑

2020-01-03 10:05聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

何姓男子因案入監服刑，卻對視障獄友猥褻，對方不甘受辱向管理員報告才曝光，審理時何還狡辯稱「不知道他看不到」，但同舍獄友指證歷歷，加上有監視器等，法院依對身體障礙之人犯強制猥褻罪，判何3年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，何男2016年11月初晚上，不顧視障被害人不斷說「請不要這樣」，強行觸摸對方臀部及私處，被害人告知管理員後，獄方調閱監視畫面將何依法送辦。何承認摸被害人臀部及私處，辯稱不清楚對方眼睛失明，但又供稱曾經攙扶過被害人2、3次。

被害男子說，他領有身心障礙手冊，監所長官有跟舍友說在生活起居上要多照顧他，像是要走到衛浴間或是到睡覺地方，一開始別人會扶他，後來自己適應就會摸著牆走過去，所以走路的方式跟其他人不太一樣，搬床舖時別人也會幫他。

監獄管理員也證稱，有告訴該房舍的人他的身體狀況，且男子出舍房需要輪椅，沒有輪椅的話需要有人攙扶，再沒人攙扶就得扶著牆壁走路，其外觀、行動上客觀看起來都是能夠知道他看不見。

另名獄友說，男子無法在監所自理，連吃飯、洗澡都要別人幫忙遞東西，平常也都只聽收音機不看電視，睡在一旁的人也要幫他鋪棉被，也有看過何男幫他打飯，法院不採信何辯詞。

法院審酌，何明知被害男子眼睛失明，竟仍強行猥褻，侵害被害人，且何素行不良、犯後否認，依對身體障礙之人犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年6月。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage
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猥褻視障

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