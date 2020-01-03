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美艷模特兒遭攝影師下藥 千鈞一髮驚醒躲過色劫

2020-01-03 07:50聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

陳姓攝影師去年帶一名女模特兒至摩鐵拍攝，在飲料中下迷藥，趁被害人藥效發作想睡覺時，欲性侵被害人，幸好女子及時驚醒躲進廁所向表哥求救，陳嫌否認性侵害，辯稱是為了拍迷濛的感覺，才加入助眠劑，法官不採信，但因他已與被害人達成和解，依強制性交未遂罪判刑3年6月。可上訴二審。

判決書指出，陳男於2017年間，在社群網站認識被害模特兒。去年2月21日深夜，他聯絡小潔約定3月16日在中市的摩鐵進行外拍攝影工作，當天被害人抵達台中市成功火車站，陳男以機車載她至超商購買酒精飲料，再載到摩鐵。

被害人到廁所更換拍攝服裝之際，陳趁機在飲料裡下藥，被害人飲用後，依他的指示拍攝。因中途因藥效發作，女子漸覺精神不濟及身體不適，愈來愈想睡覺。

陳男見狀，便要求女方穿上第3套衣服拍攝，假意讓被害人躺在床上休息，趁機意圖性侵。被害人驚覺推開他，並起身躲入廁所，換好衣服後逃離現場，撥打電話向表哥求救，並由摩鐵員工協助報警處理。

警方獲報到場，調取監視系統畫面，經採集被害人尿液檢體送驗，檢出尼古丁及其代謝物，循線查獲陳男。

陳男否認性侵，辯稱：「我是因為要加速迷濛拍照的感覺，所以才在冰火飲料加入助眠劑，後來拍第2套衣服，因為衣服較透明看得到內衣褲，後來拍照時我跟被害人詢問要不要戴上手銬（即皮手環）跟眼罩拍攝，因為比較裸露引起我的犯意，我就脫下被害人的內褲，我是拍到第3套衣服的時候才產生性交的犯意」，法官不採信。

陳姓攝影師去年帶模特兒小潔至摩鐵拍攝，在飲料中下迷藥給她喝，趁被害人藥效發作想睡...
陳姓攝影師去年帶模特兒小潔至摩鐵拍攝，在飲料中下迷藥給她喝，趁被害人藥效發作想睡覺時，欲性侵被害人時，被害人及時驚醒躲進廁所向表哥求救，法官以他已與被害人達成和解，依強制性交未遂罪將他判刑3年6月。圖／本報資料照
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