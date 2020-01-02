女大學生盲目追求愛情 協助男友性侵摯友判重刑

沈男與吳姓女大學生是男女朋友關係，他在臉書以「Hong Yi Lin」 名義向吳女誆稱「沈遭受生命危險，必須偷拍其他女子洗澡，及由吳女在旁使沈與其他女子性交，方能化解沈的厄運」，使吳女信以真，找友人小蘋（化名）為加害對象，在啤酒中摻入FM2，見小蘋熟睡後，與沈男性侵害被害人得逞，台中地院以藥劑犯強制性交、竊錄等罪將沈男判刑9年11月、判吳女7年7月。可上訴二審。

判決書指出，沈男於去年5月中旬，使用臉書名稱「Hong Yi Lin」向女友吳女誆稱「沈男將遭受生命危險，必須偷拍其他女子洗澡，及由吳女在旁使沈男與其他女子性交，並將性交過程拍照，方能化解沈的厄運」，因吳女認「Hong Yi Lin」曾準確講述關於沈男的事，故對「Hong Yi Lin」所稱要化解沈厄運事 深信不疑，因而擔心沈遭遇不側，遂向自稱「Hong Yi Lin」表示配合完成。

吳女提議以她的友人小蘋6月初返臺為加害對象，經與沈男確認後，由吳女於6月1日下午小蘋返台後，邀約小蘋於隔天見面敘舊，並留宿在吳女租屋處住宿過夜，小蘋不知有詐，遂欣然同意。6月2日晚間，吳女在租屋處招待小蘋，兩人在房間內吃東西喝酒看電視聊天，大約吃喝一半，吳女勸說小蘋先去洗澡，小蘋被偷裝在浴室內的攝影機拍攝，由吳女竊錄後傳給沈男觀看。

吳女並伺機將FM2摻入小蘋未飲畢的罐裝水果啤酒內，待小蘋自浴室洗澡出來後，不知有異，即將已摻入FM2藥粉罐裝水果啤酒飲用完畢。其後吳女也沐浴完畢，自稱酒醉疲累，即先上床睡覺，小蘋隨後與吳女躺在同一張床上睡覺。

同日凌晨，吳女見小蘋熟睡，即聯絡沈男前來，吳女為測試小蘋是否已熟睡，先將手伸進小蘋內衣內撫摸胸部，又將小蘋穿著之短褲及內褲褪下至大腿處，撫摸小蘋下體，並以手性侵被害人得逞，確認被害人已熟睡。再由沈男以手性侵小蘋，而吳女在旁協助將小蘋短褲及內褲 往下拉，以利沈男的性器官進入被害人下體，但沈男因過於緊張，碰觸被害人下體即已痿靡，經嘗試始終無法進入被害人下體。

吳女則在旁以手機拍攝整個過程，小蘋因於睡夢中感受疑似有人以手指進入其下體而逐漸清醒，發覺自己短褲及內褲遭拉下，趕緊拉起穿好，隨即報警處理，經警到場後，並查扣手機、床單等物，而被害人至醫院驗傷採證，經採集小蘋尿液檢體送驗，檢出第三級毒品「氟硝西泮」成分。沈與吳坦承犯案。

合議庭審酌，沈男為一己淫慾，費心謀略規劃，使吳女奮力投力促成本案發生，就情感而言則傷害了吳女，間接使得仍在大學就讀中的吳女，因犯 案必須以人生黃金時期被關在監獄付出嚴重代價，而傷害最重的是被害人小蘋，身心遭嚴重戕害。