親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

選前倒數10天陷黑函風波 賴品妤文宣遭警方查扣

除夕使館危機：伊拉克「萬人圍攻」巴格達美國大使館

酒後相約按摩 渣男趁女性友人酣睡性侵判3年

2020-01-01 14:03聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

鄭姓男子去年間與一群友人晚間相約到KTV內唱歌飲酒，歡唱翌日凌晨4時，他見其中一位女性友人喝醉，又再相約男仕女仕經絡推拿按摩店按摩，在店家安排兩人在同一間包廂內按摩，1小時後按摩師按摩結束離開包廂，鄭見女方酒醉熟睡在按摩床上，褪去其內褲至腳踝處性侵，女方感覺雙腳被扳開而驚醒，不堪受辱而提告。鄭坦承犯行，且與女方達成和解，台南地院認鄭犯乘機性交罪，判3年徒刑，可上訴。

合議庭審酌，鄭與女方為朋友關係，竟利用女方酒醉熟睡機會，對她為乘機性交，足以妨害、剝奪其性自主意思自由權利，致女方身心受創至深。惟念及鄭犯罪後已與女方達成和解，並已賠償和解金完畢，堪認他有具體悔改的誠意，且依其犯行中所施用手段，非屬於長時間、傷害性的手段等一切情狀，量處3年徒刑。

檢警調查，鄭當晚8時與一群友人相約到KTV唱歌飲酒，直至隔天日凌晨4時14分，他又再相約對方前往按摩店按摩，並由店家安排兩人在同一間包廂內按摩，待按摩師凌晨5時32分按摩結束後離開包廂，獨留兩人在包廂內。

鄭因見對方酒醉熟睡在按摩床上心生歹念，利用女方酒醉熟睡而不知抗拒的機會，擅自褪去其內褲至腳踝處，性交得逞。待女方因感覺雙腳被扳開而驚醒，並發現內褲已被褪脫至腳踝處，便以更換衣物為由，要求鄭離開包廂，女方返家後不甘受辱，在友人陪同下報警究辦。

鄭在警詢、偵查及法院審理時均坦承不諱，且有雙方通訊軟體LINE對話紀錄、包廂外監視器錄影翻拍照片等，並在女方內褲上護墊檢出鄭的DNA。檢方依妨害性自主罪嫌起訴。

台南地院認鄭犯乘機性交罪，處3年徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認鄭犯乘機性交罪，處3年徒刑，可上訴。圖／本報資料照
分享

按摩KTV

延伸閱讀

巴基斯坦媒體大亨被控性侵 男導演宣稱是受害者

長期遭性侵 19歲少年十字架插喉狠殺神父

已婚渣男愛交國中妹 分手竟傳私密照給她男友

遭陳子玄暗指「渣男」？　陳建隆回嗆：留點後路...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

9歲女童泣訴「不想再練空手道」 原來教練是匹狼

2019-12-31 18:23

惡狼司機轉讓毒品給少女 吸毒後硬上性侵遭判刑

2019-12-31 12:31

男幫修車約吃火鍋 兩女大生遭猥褻

2019-12-31 06:55

大學生放話「睡過這女人」 現任把前任男友打到腦震盪

2019-12-30 22:18

他「摸鳥」挑釁公權力罰款6千 跟警察「鬥法」竟然贏了

2019-12-30 17:34

猥褻女幹部還提告 惡男判刑2年半

2019-12-30 01:03

已婚渣男愛交國中妹 分手竟傳私密照給她男友

2019-12-29 19:02

南部美妝男講師藉酒意吻女師 「突襲」代價6萬

2019-12-29 14:57

熱門文章

蔣友柏離婚積欠扶養費被告 今天開庭有共識了

2019-12-31 16:19

掏空200億案本來今天出獄 孫道存又涉侵占1.2億被羈押

2020-01-01 10:35

大型重機台74鬥四輪 飆速250公里遭法辦

2020-01-01 09:28

淡水違章釣蝦場開幕第一天 便因釣客打架列入優先拆除

2019-12-31 18:38

小孩來不及下車母狂追 公車司機：是我的錯嗎？

2019-12-31 20:32

影／台南市大飯店火災警報器清晨作響 疏散百名旅客

2020-01-01 05:52

詐領助理補助1181萬 民進黨新北市議員高敏慧涉貪起訴

2019-12-31 14:49

開庭逾150次審理近10年 十大槍擊要犯獲判無罪

2019-12-31 16:45

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top
我已滿18歲了! 我還未滿18歲!