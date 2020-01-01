酒後相約按摩 渣男趁女性友人酣睡性侵判3年

鄭姓男子去年間與一群友人晚間相約到KTV內唱歌飲酒，歡唱翌日凌晨4時，他見其中一位女性友人喝醉，又再相約男仕女仕經絡推拿按摩店按摩，在店家安排兩人在同一間包廂內按摩，1小時後按摩師按摩結束離開包廂，鄭見女方酒醉熟睡在按摩床上，褪去其內褲至腳踝處性侵，女方感覺雙腳被扳開而驚醒，不堪受辱而提告。鄭坦承犯行，且與女方達成和解，台南地院認鄭犯乘機性交罪，判3年徒刑，可上訴。

合議庭審酌，鄭與女方為朋友關係，竟利用女方酒醉熟睡機會，對她為乘機性交，足以妨害、剝奪其性自主意思自由權利，致女方身心受創至深。惟念及鄭犯罪後已與女方達成和解，並已賠償和解金完畢，堪認他有具體悔改的誠意，且依其犯行中所施用手段，非屬於長時間、傷害性的手段等一切情狀，量處3年徒刑。

檢警調查，鄭當晚8時與一群友人相約到KTV唱歌飲酒，直至隔天日凌晨4時14分，他又再相約對方前往按摩店按摩，並由店家安排兩人在同一間包廂內按摩，待按摩師凌晨5時32分按摩結束後離開包廂，獨留兩人在包廂內。

鄭因見對方酒醉熟睡在按摩床上心生歹念，利用女方酒醉熟睡而不知抗拒的機會，擅自褪去其內褲至腳踝處，性交得逞。待女方因感覺雙腳被扳開而驚醒，並發現內褲已被褪脫至腳踝處，便以更換衣物為由，要求鄭離開包廂，女方返家後不甘受辱，在友人陪同下報警究辦。