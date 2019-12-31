男幫修車約吃火鍋 兩女大生遭猥褻

女大學生小春（化名）4月載同學小秋（化名）所騎機車拋錨，翁男協助修理機車不收費用，博取兩女好感，再邀兩女吃火鍋，趁機強吻小秋，並對小春襲胸，再以看小秋所租房間風水為由，性侵小秋得逞，台中地院依強制性交、強制猥褻、性騒擾等罪將他判刑6年。可上訴二審。

合議庭審酌，翁男對僅認識數日的兩女為強制性交、強制猥褻、性騷擾行為，對兩女性自主決定權未予尊重，且膽大妄為，想方設法直接進入女學生租屋房間內對被害人小秋為強制性交行為，惡性重大，且造成兩女受有莫大之身心折磨及傷害，予以判刑。

判決書指出，翁男於4月21日晚間，與女友散步時，恰遇女大學生小秋，因同學小春所騎載她的機車拋錨，他向小春表示可以協助其機車修理，乃與小秋、小春互留LINE為聯繫，機車於4月22日經機車行修復後，他即於同日連絡小春將機車牽回，且未向小春收取機車修理費，博取兩女的好感及信任。

翁男見兩女為大學在學學生，天真單純，即於4月23日晚間，邀約兩女前去他的居所吃火鍋，經兩女同意後赴約，同日晚間他以要和小秋談心為由，將小秋帶到大樓頂樓，強抱被害人並強吻臉頰及嘴唇得逞。

至4月24日凌晨，小秋先行騎機車返回宿舍，翁則以護送小春回宿舍，趁小春不及防備之際，突然用手抓小春胸部一下，對小春襲胸得逞。