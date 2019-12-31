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藍營史上最強敵後作戰！她強攻他奇襲 兩路開打

人生列車駛入終點 2019最不捨他們的告別

男幫修車約吃火鍋 兩女大生遭猥褻

2019-12-31 06:55聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

女大學生小春（化名）4月載同學小秋（化名）所騎機車拋錨，翁男協助修理機車不收費用，博取兩女好感，再邀兩女吃火鍋，趁機強吻小秋，並對小春襲胸，再以看小秋所租房間風水為由，性侵小秋得逞，台中地院依強制性交、強制猥褻、性騒擾等罪將他判刑6年。可上訴二審。

合議庭審酌，翁男對僅認識數日的兩女為強制性交、強制猥褻、性騷擾行為，對兩女性自主決定權未予尊重，且膽大妄為，想方設法直接進入女學生租屋房間內對被害人小秋為強制性交行為，惡性重大，且造成兩女受有莫大之身心折磨及傷害，予以判刑。

判決書指出，翁男於4月21日晚間，與女友散步時，恰遇女大學生小秋，因同學小春所騎載她的機車拋錨，他向小春表示可以協助其機車修理，乃與小秋、小春互留LINE為聯繫，機車於4月22日經機車行修復後，他即於同日連絡小春將機車牽回，且未向小春收取機車修理費，博取兩女的好感及信任。

翁男見兩女為大學在學學生，天真單純，即於4月23日晚間，邀約兩女前去他的居所吃火鍋，經兩女同意後赴約，同日晚間他以要和小秋談心為由，將小秋帶到大樓頂樓，強抱被害人並強吻臉頰及嘴唇得逞。

至4月24日凌晨，小秋先行騎機車返回宿舍，翁則以護送小春回宿舍，趁小春不及防備之際，突然用手抓小春胸部一下，對小春襲胸得逞。

接著，翁男送小春返回她與小秋租屋的同棟宿舍後，以要看小秋房間風水為由，得以經小春帶同進入小秋租屋同一樓層，且由小春敲小秋房間門，經小秋開門後，小春乃回到她在小秋房間隔壁之租屋房間，翁進入小秋房間內，並隨即反鎖房門，先以身體及雙手壓制坐在床上的小秋，強脫被害人衣褲，以手性侵被害人得逞。經被害人報警查獲，翁否認犯行，法官不採信，予以判刑。

女大學生小春載同學小秋所騎機車拋錨，翁男協助修理機車不收費用，再邀兩女吃火鍋，趁...
女大學生小春載同學小秋所騎機車拋錨，翁男協助修理機車不收費用，再邀兩女吃火鍋，趁機強吻小秋，並對小春襲胸，再以看小秋所租房間風水為由，性侵小秋得逞，台中地院依強制性交等罪將他判刑6年。圖／本報資料照
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宿舍火鍋猥褻

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