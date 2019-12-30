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男涉性侵猥褻男童 南檢起訴並盼強制治療

2019-12-30 12:29中央社 台南30日電

台南市張姓男子涉嫌以提供手機遊戲、請吃零食飲料等方式引誘多名國小男童，再伺機性侵或猥褻。台南地檢署今天宣布偵結起訴，建請法官從重量刑並強制進行治療。

這名國小男童的母親今年8月在市議員林燕祝陪同下召開記者會，指兒子在2年前曾遭男子在校園廁所內性侵。對方並威脅孩子如果告訴父母，就要打死孩子，因此孩子不敢說。不料，今年6月男子又在校園內陰暗處對孩子性侵。

男童母親指出，男子自稱是同校另一名男童的「乾爹」，常透過買禮物、飲料或玩手機等方式獲取男童信賴，再伺機伸出狼爪，疑似還有其他學童受害。

全案經台南地檢署檢察官王聖豪偵查終結，今天宣布起訴。起訴書中指出，張男因經常出入某國小校園，與多名男童一起玩球，並經常提供手機遊戲、或請吃零食飲料，與多名男童相熟互動熱絡，被男童暱稱為「大叔」。

檢方指出，張男涉嫌自民國106年起，先後對3名男童在校園、超商、自己住處、及飯店房間等地點進行強制猥褻；甚至曾不顧其中一名男童反抗，強制性交得逞。涉犯刑法加重強制性交、及對未滿14歲男子強制猥褻等罪嫌。

檢方指出，張男刻意投被害學童所好、或利用被害學童的身心與家庭經濟狀況，長期對被害學童強制猥褻等犯行，手段惡劣，犯後態度不佳、飾詞狡辯。犯行除造成其中一名男童長期心理嚴重創傷外，男童母親得知後身心也嚴重遭受打擊。因此建請法官從重量處，以資懲儆。

檢方指出，張男於偵查中雖辯稱性向正常、目前育有一子且夫妻關係正常；但卻長期對數名男性幼童強制猥褻，有必要釐清是否有性心理問題，並施以強制治療，以降低再犯率。

台南市張姓男子涉嫌以提供手機遊戲、請吃零食飲料等方式引誘多名國小男童，再伺機性侵...
台南市張姓男子涉嫌以提供手機遊戲、請吃零食飲料等方式引誘多名國小男童，再伺機性侵或猥褻。（示意圖） 圖／ingimage授權
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