女被友詐財自認運不好 找乩童姊夫「祭改」遭性侵

台中市女子因去年間遭友人以運勢不佳，需要金錢補運為由，詐騙她金錢，她姊夫得知此事後，又謊稱她運勢不順是遭人下符「已經淹到喉嚨」，需要進行「祭改」將符水吐出，在家人慫恿下，她在去年10月間按照姊夫指示進行儀式，卻在過程中被全裸的姊夫性侵。全案審理時，女子姊夫矢口否認涉案，但台中地院認定犯行明確，判刑4年6月。

台中市女子「小春（化名）」因曾遭女性友人以運勢不佳，拿錢補運為由，詐騙金錢，但全案提告後，官司並不順遂。「小春」姊夫是乩童，因故得知此事後，在去年10月間，向「小春」謊稱，官司打輸、氣色不佳的主因是遭人下符，「符水已經淹到喉嚨」，而且她身旁還跟著一名嬰靈，如果不進行「祭改」轉運，將符水吐出，未來身體會越來越差。

「小春」起初半信半疑，未料她姊姊卻在旁邊幫腔，稱姊夫是有神明托夢，不然不會做傷害自己身體的儀式，「小春」不疑有他，在去年10月19日在住處接受儀式，過程中她姊夫要她赤裸上身，並在身上畫符咒、喝符水催吐，最後又要她脫光到廁所裡，未料她到廁所時，她姊夫已全身脫光，還要求她面對面跨坐在身上。

「小春」擔心與姊夫發生性關係，還直接表明不願「同修」，未料還是在過程中遭姊夫性侵，她遭性侵後不敢對外張揚，最後是打電話尋求生命線協助，經社工協助下，報警處理。警方詢問後，將「小春」姊夫依強制性交罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方依法起訴。