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隨機搭訕意圖性侵 男子來硬的反遭妹KO

2019-12-28 15:28聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子今年陪想考機車駕照的女子到堤外練習騎機車，趁四下無人，強壓在地強吻，還動手扯下女子褲子，意圖性侵，女子為求自保，出腳狠踹陳男下體，拔腳逃跑至河堤旁大馬路，見有消防車，向消防員求救並報警。新北地檢署日前依強制性交未遂罪起訴陳男。

起訴指出，陳姓男子今年5月18日下午4時，在台北市公館成功搭訕一名女子，當天是周六假日，陳男先騎機車載女子一起逛新北市深坑老街，品嚐深坑豆腐。

因女子表示也想考機車駕照，陳男自告奮勇當教練，當晚二人到新北市永和區堤外道路練習騎車，至晚上11時許，趁四人無人竟露出真面目，強抱強吻還強行脫下女子褲子意圖性侵。

「讓我發洩一下又不會死。」陳男當時將人強壓在堤外草地，女子頭部還撞到地板，為求自保，女子拚命反抗，不但咬了陳男舌頭，還出腳狠踹陳男下體，才順利逃離魔掌，跑到堤旁大馬路，正巧撞見消防車，大聲向消防員求救並報警。受害女子事後還在社群網站氣憤留言，「生平第一欠遇到毛手毛腳又暴力相向的人。」

警方依據路口監視器，依機車車號約談陳男到案，因被害女子嘴巴及內褲上，都有採到陳男DNA檢體，新北地檢署日前依強制性交未遂罪起訴。

陳姓男子今年陪想考機車駕照的女子到堤外練習騎機車，趁四下無人，強壓在地強吻，還動...
陳姓男子今年陪想考機車駕照的女子到堤外練習騎機車，趁四下無人，強壓在地強吻，還動手扯下女子褲子，意圖性侵，女子為求自保，出腳狠踹陳男下體才脫身。示意圖／Ingimage
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駕照性侵DNA

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