台南校園狼叔染指3名男童 檢方起訴並提強制治療

台南市國小驚傳校園狼叔出沒，8月底市議員林燕祝陪同受害男童家長出面，控訴學童口中的這位「大叔」，6月間目睹在學校附近超商涉嫌將手伸進兒子褲襠撫摸，震驚報警，追出學童遭性侵得逞，經檢警調查，有3名男童受害，檢方今天依加重強制性交、加重強制猥褻等罪提起公訴外，建請法官審酌當事人是否因性心理病態而犯行，施以強制治療，避免再犯。

檢警調查，這名大叔經常出入台南一國小校園，與多名男童一起玩球，並經常提供其手機遊戲供男童把玩，或請男童吃零食飲料，所以與多名男童熟識及互動熱絡。大叔刻意投其所好，多次在球場樓梯間，提供手機遊戲把玩之際，抱坐在其大腿上，涉嫌撫摸下體，甚至在男廁內涉嫌強制性交得逞。

經被害人家長報警處理，追出3名受害男童，經心理諮商，有男童出現罪惡感、害怕、恐懼、噁心等反應外，甚至夜間睡眠哭泣，大叫「不要拉我」、「有病」。

然而，這名大叔否認性侵男童或強制猥褻，辯稱可能不小心摸到，而他當場被家長抓包，報警處理，曾向家長道歉。檢方也對他測謊，當事人對部分情節出現不實反應。