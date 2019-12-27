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台南校園狼叔染指3名男童 檢方起訴並提強制治療

2019-12-27 18:45聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市國小驚傳校園狼叔出沒，8月底市議員林燕祝陪同受害男童家長出面，控訴學童口中的這位「大叔」，6月間目睹在學校附近超商涉嫌將手伸進兒子褲襠撫摸，震驚報警，追出學童遭性侵得逞，經檢警調查，有3名男童受害，檢方今天依加重強制性交、加重強制猥褻等罪提起公訴外，建請法官審酌當事人是否因性心理病態而犯行，施以強制治療，避免再犯。

檢警調查，這名大叔經常出入台南一國小校園，與多名男童一起玩球，並經常提供其手機遊戲供男童把玩，或請男童吃零食飲料，所以與多名男童熟識及互動熱絡。大叔刻意投其所好，多次在球場樓梯間，提供手機遊戲把玩之際，抱坐在其大腿上，涉嫌撫摸下體，甚至在男廁內涉嫌強制性交得逞。

經被害人家長報警處理，追出3名受害男童，經心理諮商，有男童出現罪惡感、害怕、恐懼、噁心等反應外，甚至夜間睡眠哭泣，大叫「不要拉我」、「有病」。

然而，這名大叔否認性侵男童或強制猥褻，辯稱可能不小心摸到，而他當場被家長抓包，報警處理，曾向家長道歉。檢方也對他測謊，當事人對部分情節出現不實反應。

檢方認為，當事人刻意投被害男童所好、或利用被害男童的身心與家庭經濟狀況，長期對被害男童強制猥褻等犯行，手段惡劣，且犯後多次飾詞狡辯，態度不佳，除造成受害男童長期心理嚴重創傷外，也造成男童家長身心嚴重遭受打擊，建請法官從重量處。同時，建請法官審酌他是否因有性心理病態而犯行，顯有較高的再犯危險而確有施以治療的必要，避免再犯。

台南市議員林燕祝8月底陪同受害男童家長出面，控訴學童口中的「大叔」，6月間目睹在...
台南市議員林燕祝8月底陪同受害男童家長出面，控訴學童口中的「大叔」，6月間目睹在學校附近超商涉嫌將手伸進兒子褲襠撫摸，震驚報警，揭露此案。圖／本報資料照
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猥褻性侵

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