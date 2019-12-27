妙齡女控訴春吶被外籍男硬上？肯亞、海地卻分不清

1名海地籍男子去年參加墾丁春天吶喊活動，被另名女子控訴性侵未遂，但他喊冤稱對方主動替他脫褲、口交，感覺就是想發生性行為，辯護人也說，女子偵查時稱對方是「肯亞來的黑人」，質疑她酒醉記憶模糊，法院認為，女子說詞矛盾，且僅有她單一控訴，判男子無罪，可上訴。

檢方起訴指出，海地籍男子（33歲）去年4月和女子墾丁春吶活動認識，後又在墾丁的酒吧遇到，2人有接吻、口交行為，但男子隨後抓住對方手腕企圖要硬上，女子強力反抗逃離現場才未得逞，認定他涉犯強制性交未遂罪嫌。

審理時，男子堅決否認犯行，辯稱沒有違反她意願，是女子主動把他褲子脫下來，感覺就是想發生性行為，他的辯護人則說，女子坦承喝了一整天的酒，意識、記憶是否清楚尚有疑問，且她甚至稱對方是肯亞來的黑人，懷疑女子在墾丁遇到的不止他1人，對於口交、性交說詞也前後矛盾。

女子證稱，當時放暑假獨自到墾丁，在酒吧喝了一整天的酒，在舞池跳舞時男子靠近她，2人出去後就口交，後來站起來說不要就被對方抓著雙手，企圖強迫性交，自己奮力掙扎把褲子穿上離開。

法院查，女子針對案發過程，針對接吻、口交及是否違反意願等，各曾說「男子親她自己可能是同意的」、「是否同意口交我不確定」，「他好像有強迫我跟他發生關係」，另根據雙方對話訊息，女子僅和男子表明手腕有瘀傷，後來2人還平靜坐在酒吧外。