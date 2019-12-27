假扮攝影師尾隨辣女上客運 桃園一路猥褻到台北

陳姓男子曾假扮雜誌攝影師誘騙女子性侵遭判刑10年，未料假釋出監又故技重施，在從中壢開往台北的客運上，朝女乘客摸下體、強吻，對方咬牙才沒被伸進舌頭，加上太過害怕不敢聲張，最後在親友支持下才鼓起勇氣報案，陳起初否認最後才坦承，法院依強制猥褻罪判陳9月徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，陳男（41歲）去年12月7日傍晚5點多在國光中壢客運總站，見1名女子身材火辣，外型亮眼正排隊要上車，就上前搭訕稱她品味獨特、穿搭時尚，一起上車後卻刻意把燈光調暗，還藉故問她腰圍、罩杯，並拉下口罩親吻，還伸出鹹豬手摸胸、腰。

女子推手拒絕，卻被陳拉回強吻，但她緊緊咬住牙齒不肯開口，蜷縮在角落抵抗，但當下太過害怕不敢大聲張揚，1個多小時車程持續被陳男撫摸、親吻騷擾，事後才鼓起勇氣報案提告；陳在偵查時否認犯行，辯稱忘記了，沒和女生講話等。

但檢方調閱陳搭車紀錄、車上監視器畫面，加上女子指證歷歷，認定陳犯嫌明確，且陳2006年就曾用同樣方法誘騙女子上車、性侵，遭判刑10年直到2015年假釋出監，起訴建請法院從重量刑。