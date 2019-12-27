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假扮攝影師尾隨辣女上客運 桃園一路猥褻到台北

2019-12-27 15:09聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

陳姓男子曾假扮雜誌攝影師誘騙女子性侵遭判刑10年，未料假釋出監又故技重施，在從中壢開往台北的客運上，朝女乘客摸下體、強吻，對方咬牙才沒被伸進舌頭，加上太過害怕不敢聲張，最後在親友支持下才鼓起勇氣報案，陳起初否認最後才坦承，法院依強制猥褻罪判陳9月徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，陳男（41歲）去年12月7日傍晚5點多在國光中壢客運總站，見1名女子身材火辣，外型亮眼正排隊要上車，就上前搭訕稱她品味獨特、穿搭時尚，一起上車後卻刻意把燈光調暗，還藉故問她腰圍、罩杯，並拉下口罩親吻，還伸出鹹豬手摸胸、腰。

女子推手拒絕，卻被陳拉回強吻，但她緊緊咬住牙齒不肯開口，蜷縮在角落抵抗，但當下太過害怕不敢大聲張揚，1個多小時車程持續被陳男撫摸、親吻騷擾，事後才鼓起勇氣報案提告；陳在偵查時否認犯行，辯稱忘記了，沒和女生講話等。

但檢方調閱陳搭車紀錄、車上監視器畫面，加上女子指證歷歷，認定陳犯嫌明確，且陳2006年就曾用同樣方法誘騙女子上車、性侵，遭判刑10年直到2015年假釋出監，起訴建請法院從重量刑。

法院根據雙方證詞、監視器畫面等，認定陳犯行明確，審酌他為逞一己私慾朝女子猥褻，造成對方身心極大影響，且至今尚未和女子和解、賠償，加上5年內再犯屬累犯，依強制猥褻罪判處陳有期徒刑9月。

陳男佯稱室攝影師和女子搭訕，在客運上朝她摸胸、強吻猥褻，法院依強制猥褻罪判他有期...
陳男佯稱室攝影師和女子搭訕，在客運上朝她摸胸、強吻猥褻，法院依強制猥褻罪判他有期徒刑9月。示意圖／ingimage
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猥褻假釋性侵

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