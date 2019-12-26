親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

侵占孫法民文教基金會的錢 孫道存：我對不起父親

北市文山區驚傳槍響 男遭開四槍倒地哀嚎「怎沒人救我」

乾爹猥褻乾女兒擺酒道歉 酒後嗆聲被乾女兒持棍打傷

2019-12-26 15:29聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

陳男去年與乾女兒小美（化名）各飲6瓶啤酒，他藉著酒意以雙手摸乾女兒胸部，並強脫被害人褲子至大腿處，經小美喝斥才停止，事後他買12瓶啤酒向小美道歉，被害人同意原諒他，未料他酒後竟嗆小美，小美拿木棍毆打陳男的頭部成傷，台中地院依強制猥褻罪將陳男判刑8月。至於小美被控傷害案，小美賠償陳男1萬2000元後，由陳男撤回告訴。

判決書指出，陳男與女子小美因在公園喝酒聊天而認識，小美認陳男為乾爹，並與她的男友借住在陳男住處，去年4月13日凌晨，在陳男處所一樓客廳，陳男與小美各自喝了6瓶啤酒後，陳男趁小美男友已在2樓睡覺，藉著酒意，突以雙手摸小美胸部，她隨即將陳雙手撥開，並喝斥「不要這樣子」。

未料陳男突轉身將小美壓制在沙發上，並將她所穿褲子脫下至大腿處，以手碰觸她的下體，被害人隨即推開他，並大聲喝斥，並表示若陳男不停止她將大聲喊叫，陳男才停手並回到其自己房間。

同日上午，陳男購買12瓶啤酒向小美表示歉意，小美慮及陳男年事已高，同意原諒他，並答應保守秘密，同時要求陳男日後不得再犯，兩人遂在客廳共飲用6瓶啤酒，陳男竟又憑藉酒意向小美嗆聲稱「若你心理不平衡，可到廟口去講給大家聽」，被害人聞言大怒，乃出門向隔壁鄰居抱怨遭乾爹摸胸。

同日下午，小美的男友下班返回，見小美在外與鄰居談話，方知悉此事，遂上樓整理行李欲搬離該處，陳男見狀不悅，持木棍在樓下與小美理論，兩人發生肢體拉扯，小美男友見狀，將陳手持木棍搶下，小美因氣憤難平，拾起木棍毆打陳男，致陳受有頭皮開放性傷口、頭部外傷等傷害。

陳男否認犯行，辯稱案發當天有與小美喝6罐啤酒，但不是摸小美的胸部，只是因為喝醉酒去揮到，也沒有把小美的褲子脫下來跟摸她，是小美亂說的。但法官不採信，予以判刑。

陳男藉著酒意猥褻乾女兒，事後他買12瓶啤酒向小美道歉，被害人同意原諒他，未料他酒...
陳男藉著酒意猥褻乾女兒，事後他買12瓶啤酒向小美道歉，被害人同意原諒他，未料他酒後竟嗆小美，被害女拿木棍毆打乾爹陳男的頭部成傷，台中地院依強制猥褻罪將陳男判刑8月。圖／本報資料照
分享

猥褻行李

延伸閱讀

搶跨年商機 超商雙雄備戰信義商圈

超商雙雄備貨、人力加倍衝跨年商機 信義區是重...

日本282名教師猥褻史上最多 被害者一半為學...

目睹家暴有陰影 少女遭猥褻靠日記許願「不要再...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

半夜尾隨妙齡女搭電梯 摸胸襲臀強脫內褲判刑

2019-12-25 21:40

不配合就公開裸照！武術教練才遭判刑又被發現性侵少女

2019-12-25 17:58

男子被控四度性侵智能不足女兒 還辯稱：她看A片幻想

2019-12-25 17:42

醉女客運夢中「胸部很癢」 他大膽扒衣不顧她男友在旁

2019-12-25 12:36

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

妙齡女深夜慘遭拖暗巷硬上 刀架脖恐嚇「發出聲音讓妳死」

2019-12-25 10:32

見網友慘遭性侵懷孕 她流產拿胚胎喊告

2019-12-24 17:14

目睹家暴有陰影 少女遭猥褻靠日記許願「不要再發生」

2019-12-24 15:08

少女放學被載去看夜景 前男友想嘿咻不成變性侵

2019-12-24 14:50

男蟲一人分飾兩角 玩「色姊妹」梗騙少女裸照

2019-12-24 12:58

有教化可能性！竹東少女性侵再焚屍 主嫌躲過死刑

2019-12-24 10:13
看更多

熱門文章

台男與烏克蘭辣模交往 美照曝光讓網友大讚「台灣之光」

2019-12-25 18:01

拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤 最後找到冰冷遺體

2019-12-25 22:41

調查班56期結業 台大人氣美少女最吸睛

2019-12-26 06:57

影／嘉義商人涉博弈網站 16顆鑽石、200支手機及瑪莎拉蒂被扣押

2019-12-26 10:11

震到頭暈！他問台灣公車為何又震又抖 內行人曝真相

2019-12-25 20:53

史上最大地下匯兌案擴大 查出涉入賭博網站匯回139億

2019-12-25 22:55

北市文山區驚傳槍響 男遭開四槍倒地哀嚎「怎沒人救我」

2019-12-26 16:05

永康工廠大火遭質疑救災不力 打火弟兄：真切心

2019-12-25 21:16

過期柴魚粉加工黑心蝦味先！裕榮老董判刑2年

2019-12-26 11:27

來台灣必去夜市？ 他揭「3大缺點」：不推薦給外國人

2019-12-25 21:24

撞倒瑞芳老婦狠心丟橋下！移工稱救人失手 目擊司機怒揭謊言

2019-12-25 17:33

前游泳國手洪婕庭 因郭董鼓勵棄高薪轉戰調查局

2019-12-26 11:21

早中晚叫「娃娃」吃飯 她多年後開腦手術…冥婚嫂來報恩

2019-12-25 19:51

傳護理人員遭霸凌輕生 新光醫院晚間發聲明澄清

2019-12-25 19:56

國民黨後壁黨部炸彈客轉院 病況急轉直下住進加護病房

2019-12-26 10:18

劉政池判刑1年2月確定 今早發監執行

2019-12-26 12:20

博弈地下匯兌26億大股東 開泡沫紅茶賺第1桶金

2019-12-26 12:42

「我認了，怪自己手癢」 玷辱熟睡女的他被判刑

2019-12-26 07:39

苗栗幼兒園廚房發生火警 師生們冷靜關門成功疏散

2019-12-26 12:29

越開越熱！中壢中園路銀色轎車因不明原因起火

2019-12-26 11:33

併行擦撞骨折！機車騎士控客運司機肇逃 鑑定結果大逆轉

2019-12-25 17:12

醫界最大弊案餘波 基隆醫院前院長改判8年

2019-12-26 12:03

半夜尾隨妙齡女搭電梯 摸胸襲臀強脫內褲判刑

2019-12-25 21:40

國一大車禍 換車道5車連環撞 1死

2019-12-26 00:37

遊客朝聖「JETS嘉年華」坐搖擺波浪受傷 遊樂園速停機改善

2019-12-26 10:29

高雄1歲受虐女嬰爆恐失明 姑姑逼生母交代「新舊傷」

2019-12-25 18:31

不配合就公開裸照！武術教練才遭判刑又被發現性侵少女

2019-12-25 17:58

地政所公務員詐騙農民11萬 耶誕節裁准收押禁見

2019-12-26 12:51

侵占孫法民文教基金會1.2億 孫道存：我對不起父親

2019-12-26 16:49

壽星慶生演變槍擊案 台中2人掛彩送醫

2019-12-26 08:49

邱毅遭恐嚇「打到你滿地找牙」？ 王炳忠報案求保護

2019-12-26 15:09

生前曾爭吵 妻遭掐死 夫成浮屍

2019-12-26 00:33

想給教訓竟一刀砍死朋友 肩膀到手肘被劃開一半

2019-12-25 17:07

公務員貪汙11萬6千元被收押 高市府：不寬貸、不縱容

2019-12-26 14:43

男師偷女同事鑰匙備份潛入家中裝針孔 教評會討論解聘

2019-12-26 14:48

辜嚴倬雲被拔主委與婦聯會合力提告 內政部獲勝訴

2019-12-26 10:38

不滿小15歲女友要分手 中年大叔朝警開槍未中被逮

2019-12-26 14:21

亮槍說不好意思搶3300塊 佛心司機溫情喊：等你10分鐘

2019-12-26 11:21

影／酒駕撞車拒捕 男子逃入舞廳造成騷動

2019-12-26 10:19

永豐控背信今開庭 張晉源：為公平正義奉陪到底

2019-12-25 19:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top