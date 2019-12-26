乾爹猥褻乾女兒擺酒道歉 酒後嗆聲被乾女兒持棍打傷

陳男去年與乾女兒小美（化名）各飲6瓶啤酒，他藉著酒意以雙手摸乾女兒胸部，並強脫被害人褲子至大腿處，經小美喝斥才停止，事後他買12瓶啤酒向小美道歉，被害人同意原諒他，未料他酒後竟嗆小美，小美拿木棍毆打陳男的頭部成傷，台中地院依強制猥褻罪將陳男判刑8月。至於小美被控傷害案，小美賠償陳男1萬2000元後，由陳男撤回告訴。

判決書指出，陳男與女子小美因在公園喝酒聊天而認識，小美認陳男為乾爹，並與她的男友借住在陳男住處，去年4月13日凌晨，在陳男處所一樓客廳，陳男與小美各自喝了6瓶啤酒後，陳男趁小美男友已在2樓睡覺，藉著酒意，突以雙手摸小美胸部，她隨即將陳雙手撥開，並喝斥「不要這樣子」。

未料陳男突轉身將小美壓制在沙發上，並將她所穿褲子脫下至大腿處，以手碰觸她的下體，被害人隨即推開他，並大聲喝斥，並表示若陳男不停止她將大聲喊叫，陳男才停手並回到其自己房間。

同日上午，陳男購買12瓶啤酒向小美表示歉意，小美慮及陳男年事已高，同意原諒他，並答應保守秘密，同時要求陳男日後不得再犯，兩人遂在客廳共飲用6瓶啤酒，陳男竟又憑藉酒意向小美嗆聲稱「若你心理不平衡，可到廟口去講給大家聽」，被害人聞言大怒，乃出門向隔壁鄰居抱怨遭乾爹摸胸。

同日下午，小美的男友下班返回，見小美在外與鄰居談話，方知悉此事，遂上樓整理行李欲搬離該處，陳男見狀不悅，持木棍在樓下與小美理論，兩人發生肢體拉扯，小美男友見狀，將陳手持木棍搶下，小美因氣憤難平，拾起木棍毆打陳男，致陳受有頭皮開放性傷口、頭部外傷等傷害。

陳男否認犯行，辯稱案發當天有與小美喝6罐啤酒，但不是摸小美的胸部，只是因為喝醉酒去揮到，也沒有把小美的褲子脫下來跟摸她，是小美亂說的。但法官不採信，予以判刑。