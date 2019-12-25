不配合就公開裸照！武術教練才遭判刑又被發現性侵少女

施姓武術教練性侵15歲少女，一審遭判刑10年徒刑，檢警調查期間，發現施的手機內竟還有未滿14歲少女裸照，查獲他涉嫌威脅公開裸照，在摩鐵性侵少女得逞。圖／本報資料照片 分享 facebook 施姓武術教練性侵15歲少女，又拍下性侵影片，一審遭判刑10年徒刑，檢警在調查期間，發現施的手機內竟還有未滿14歲少女裸照，查獲他涉嫌威脅公開裸照，在摩鐵性侵少女得逞。士林地檢署日前偵結，依加重強制性交、拍攝少女被猥褻電子訊號罪起訴。

起訴指出，施男在Instagram認識未滿14歲的少女，在拿到其裸照後，今年2月1日，威脅少女前往大直薇閣旅館，以生殖器插入其下體性交得逞，還不顧少女反對，威脅「不配合就散步裸照」，恫嚇少女配合錄下裸體。施男2月10日又用相同威脅手法，在士林區一家便利商店廁所，威脅心生畏懼的少女，配合拍裸照。

施男今年在Instagram化名女高中生，誘騙喜歡同性的15歲少女至旅館，以蠻力強制性交得逞，還逼拍下少女裸照、說「我最騷」等語，今年9月遭士林地方法院判處有期徒刑10年，目前羈押在台北看守所。

檢警從施男手機發現14歲少女裸照。施男辯稱，和少女合意性交、也經她同意才拍攝裸照，知道少女年紀小，約16歲，撫摸、擁抱是正常男女朋友會做的事，見面第三次就發生身體接觸。

施男也坦承，帶少女到便利商店廁所，有撫摸全身但沒性交，但拍攝撫摸過程和拍裸照，少女沒多說什麼。檢察官認定，施男犯加重強制性交、恐嚇及兒少性剝削拍攝未滿18歲少年被猥褻行為電子訊號罪，依法提起公訴。