男子被控四度性侵智能不足女兒 還辯稱：她看A片幻想

新北一名男子被控四度性侵智能不足的國小女兒，其雖辯稱女兒是看A片幻想遇害情節，妻子也替他護航，但說詞未被採信，今天被新北地檢署依利用權勢性交罪起訴。

起訴指出，男子平時與妻小同住，但獨自睡一間房。2015年到2018年間，他四度將女兒叫到房間，關上房門後就上下其手，性侵後還警告不能將此事告訴母親，全案直到去年10月經學校老師察覺曝光。

被害女童除了明確表示男子會親吻其胸部和下體，「用尿尿的地方插尿尿的地方」，也指男子會使用保險套，並把還沒用的保險套藏在衣櫃上方；面對指控，男子否認犯行，辯稱自己不曾使用保險套，所有的犯罪情節也是女兒看A片幻想出來的。

檢方調查，被害女童對於被害過程均能清楚陳述，而陳述時的心境都顯示苦惱、悲傷和恐懼，其下體雖然無明顯傷勢，但傷勢與是否遭受性侵並無絕對關聯，因此仍對男子說法存疑。