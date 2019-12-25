親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／航空業爆 地安事件頻傳竟要春節加班機「無上限」

滿意度六都中墊底 柯文哲笑：民調比韓國瑜差不簡單

妙齡女深夜慘遭拖暗巷硬上 刀架脖恐嚇「發出聲音讓妳死」

2019-12-25 10:32聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子深夜見1名女子獨自在騎樓躲雨，竟將她拖進暗巷痛毆，拿刀抵住脖子恐嚇「再發出聲音要讓妳死」並性侵得逞，女子餘悸猶存說，當時被來回拖行，對方像是在找無人暗巷，想反抗卻遭刀子劃傷；法院審酌，林過去曾因性侵遭判刑，再犯屬累犯，依攜帶凶器強制性交罪判他有期徒刑9年，可上訴。

檢警調查，林男今年6月14日凌晨1點多，在一處巷弄內見女子在騎樓躲雨，竟強拉她進暗巷，還掐脖、摀嘴並持水果刀抵著脖子，恐嚇「如果你再發出聲音要讓妳死」，痛毆拖行她後再襲胸、性侵得逞。

女子受害立即報案驗傷，警方調閱附近監視器逮捕林；審理時女子說，她在滑手機，林走靠近徘徊、說話，突然就被他拖進停車場，還遭夾著脖子、摀住口鼻，林還持刀抵住她臉恫嚇「如果你再發出聲音要讓妳死」，自己想搶刀反抗但沒力氣不夠，反而被劃傷好幾刀，林還痛毆她臉、肚子。

女子還說，林一直抓她在地上拖行，反覆出入好幾次，似乎在找無人的暗巷，她頭、背部和腳都在地上滑，鞋子也掉在外面，且地板粗糙很髒還有破裂的地磚，全身都受傷；驗傷指出，女子左眼出血，頭部四肢都有開放性傷口，加上扣案刀子上血跡也採到女子的DNA。

林男供稱，有伸手拉女子進騎樓旁小巷子，過程她跌倒、大叫，才用手摀住嘴，但對方不從才會拿刀出來要她「聽我的話」。

法院審酌，林男為滿足性慾，對素不相識女子強制性交，造成對方身心危害甚巨，量刑不宜過輕，加上林過去就因性侵案等遭判刑5年8月，2015年9月縮短刑期出監，5年內再犯屬累犯，應加重其刑，依攜帶凶器強制性交罪，判處林有期徒刑9年。

林男將女子拖進暗巷性侵，還持刀抵脖恫嚇「發出聲音讓妳死」，法院依攜帶凶器強制性交...
林男將女子拖進暗巷性侵，還持刀抵脖恫嚇「發出聲音讓妳死」，法院依攜帶凶器強制性交罪，判處林有期徒刑9年。示意圖／ingimage
分享

恐嚇性侵

延伸閱讀

少女放學被載去看夜景 前男友想嘿咻不成變性侵

少女控遭2男先後硬上 說法與事實不符判無罪

誘少女仙人跳賺3萬遮羞費 鬼父竟硬上兒子國中...

酒店女另結新歡 前男友硬上逼賣淫每週只給20...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

見網友慘遭性侵懷孕 她流產拿胚胎喊告

2019-12-24 17:14

目睹家暴有陰影 少女遭猥褻靠日記許願「不要再發生」

2019-12-24 15:08

少女放學被載去看夜景 前男友想嘿咻不成變性侵

2019-12-24 14:50

男蟲一人分飾兩角 玩「色姊妹」梗騙少女裸照

2019-12-24 12:58

有教化可能性！竹東少女性侵再焚屍 主嫌躲過死刑

2019-12-24 10:13

F奶「工地女神」曖昧前所長？ 周刊王遭求償50萬元

2019-12-23 16:44

嚇到尿褲！性侵131次女兒淪性奴 交男友獸父還想勒死她

2019-12-23 11:10

徵信業者2招抓姦成功 損失23萬酬勞還賠腥夫15萬

2019-12-22 18:10

助人如廁反被當手天使 身障男為滿足性欲被判6月

2019-12-22 13:51
看更多

熱門文章

新北市立委候選人徐金菊丈夫 平安夜傳輕生

2019-12-24 21:04

台南陳姓工人遭油壓機夾頭 身首異處當場死亡

2019-12-24 18:36

影／主張「小燈泡」凶手判死 王婉諭：讓其他小孩平安長大

2019-12-24 13:23

疑爭吵丈夫勒斃妻子後尋短 遺體竟同天被發現

2019-12-25 08:04

影／太狠了吧！騎士瑞芳撞倒老太太疑似把人丟下橋逃逸

2019-12-24 22:45

台中木工廠火警悶燒 國道行車驚見黑煙竄天際

2019-12-24 12:13

平安夜輕生 立委候選人徐金菊丈夫送醫不治

2019-12-24 22:01

影／台中工廠深夜火警 義消嘆：平安夜不平靜

2019-12-24 23:15

用路人勿超速！台南溪北新啟用這支「雙向」照相桿

2019-12-24 14:54

丈夫平安夜輕生 新北市立委候選人徐金菊：考慮暫停選舉活動

2019-12-24 21:31

毒死人！三重2男1女開毒趴 疑過量1死2昏迷

2019-12-24 14:06

重回看守所！借2億交保卻沒還錢 許金龍當庭被裁定羈押

2019-12-24 15:10

他打賭贏得手搖飲料 店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 22:02

影／借2億交保沒還一毛恐再羈押 許金龍：我真的這麼壞？

2019-12-24 13:32

騎車撞人還狠心將人往橋下丟 移工被捕辯稱救人時失手

2019-12-25 10:01

性侵虐死少女焚屍 主犯逃死刑

2019-12-25 00:09

她抽到老闆「舊鞋盒」交換禮物 打開一看竟是10萬現鈔

2019-12-24 19:29

他吃麵遇單親母子心酸對話 下秒暖心幫結帳買兩碗

2019-12-24 18:25

路上有洞害「三鐵」工程師摔癱 基隆市府要賠967萬確定

2019-12-24 14:08

影／北海岸罕見送肉粽 抬樹枝引領前行敲鑼請生人迴避

2019-12-24 19:56

中市太平坪林森林公園 一名70歲男子溺水

2019-12-24 13:08

台南工人遭油壓機「斬首」 業者遭勞檢勒令停工

2019-12-24 20:14

「啊」一聲！ 岡山警突昏厥倒地一度沒心跳 CPR搶回一命

2019-12-24 19:53

宜蘭三星分局勤指中心主任涉酒駕 記大過調職

2019-12-24 12:24

靠臉吃飯…與男拉扯掉溝臉受創嚴重 女公關求償判賠280萬

2019-12-25 07:39

韓國瑜舅子說「吃毒無罪」 法務部：勿傳不實消息

2019-12-24 12:17

北海岸石門海邊今天傍晚送肉粽 生人迴避

2019-12-24 17:20

小燈泡案 王婉諭首度要求判死

2019-12-25 00:02

台南永康工廠火勢猛 濃煙冒出灌救中

2019-12-25 11:23

黑人朋友夜半迷失三重受助 大讚台灣女警可愛聰明

2019-12-24 14:50

【即時短評】毒品修法惹議 見證國家機器動得厲害

2019-12-24 23:22

新住民刮彩券誤以為中200萬 怒告彩卷行老闆侵占

2019-12-24 17:12

影／許金龍還不出2億保證金 求情解釋仍遭當庭上銬羈押

2019-12-24 16:31

闖女兵寢室窺探10分鐘 上兵好奇的代價是拘役45天

2019-12-24 13:24

少女放學被載去看夜景 前男友想嘿咻不成變性侵

2019-12-24 14:50

只因1張幽靈選票 烏來區代朱鴻益當選無效確定

2019-12-24 14:13

離家只剩5分鐘 婦人騎機車等紅燈遭轎車失控撞上命危

2019-12-24 16:51

見網友慘遭性侵懷孕 她流產拿胚胎喊告

2019-12-24 17:14

衰爆！想省錢卻兩度買到贓車 付錢還被法辦！

2019-12-24 17:25

吃毒無罪論 南北追殺令？兩部大動作 急駁韓妻舅

2019-12-25 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top