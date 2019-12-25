妙齡女深夜慘遭拖暗巷硬上 刀架脖恐嚇「發出聲音讓妳死」

桃園林姓男子深夜見1名女子獨自在騎樓躲雨，竟將她拖進暗巷痛毆，拿刀抵住脖子恐嚇「再發出聲音要讓妳死」並性侵得逞，女子餘悸猶存說，當時被來回拖行，對方像是在找無人暗巷，想反抗卻遭刀子劃傷；法院審酌，林過去曾因性侵遭判刑，再犯屬累犯，依攜帶凶器強制性交罪判他有期徒刑9年，可上訴。

檢警調查，林男今年6月14日凌晨1點多，在一處巷弄內見女子在騎樓躲雨，竟強拉她進暗巷，還掐脖、摀嘴並持水果刀抵著脖子，恐嚇「如果你再發出聲音要讓妳死」，痛毆拖行她後再襲胸、性侵得逞。

女子受害立即報案驗傷，警方調閱附近監視器逮捕林；審理時女子說，她在滑手機，林走靠近徘徊、說話，突然就被他拖進停車場，還遭夾著脖子、摀住口鼻，林還持刀抵住她臉恫嚇「如果你再發出聲音要讓妳死」，自己想搶刀反抗但沒力氣不夠，反而被劃傷好幾刀，林還痛毆她臉、肚子。

女子還說，林一直抓她在地上拖行，反覆出入好幾次，似乎在找無人的暗巷，她頭、背部和腳都在地上滑，鞋子也掉在外面，且地板粗糙很髒還有破裂的地磚，全身都受傷；驗傷指出，女子左眼出血，頭部四肢都有開放性傷口，加上扣案刀子上血跡也採到女子的DNA。

林男供稱，有伸手拉女子進騎樓旁小巷子，過程她跌倒、大叫，才用手摀住嘴，但對方不從才會拿刀出來要她「聽我的話」。