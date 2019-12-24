見網友慘遭性侵懷孕 她流產拿胚胎喊告

新北一名郭姓男子透過交友軟體認識女子「小薇（化名）」，去年9月將人約出見面後，得知對方從事服裝設計相關行業，竟假借介紹布料名義，將人騙回家中性侵，害對方懷孕墮胎，事後仍矢口否認，辯稱兩情相願。新北地院審理此案，認定郭男說詞是推諉卸責，今天依強制性交罪判他4年2月。

判決指出，「小薇」原本以為郭男（43歲）是要帶她到公司，所以沒有防備，進了郭男房間才驚覺不對勁，但想跑已經來不及，最後被郭男以體型優勢強押在床性侵。事發後，她精神幾乎崩潰，從原本注重打扮的OL變成衣著邋遢的宅女，最後發現自己懷孕，才向閨蜜吐露遭遇。

「小薇」後來做了人工流產，並拿著胚胎報警，雖然DNA比對證明生父是郭男，但郭男仍矢口否認性侵，堅稱2人是你情我願。

法院調查，「小薇」與郭男素無恩怨，應無理由自損名節陷害郭男。此外，郭男見面前曾傳性暗示訊息給「小薇」，「小薇」當下表示「我沒辦法接受這個快就發生關係」，他也回「一定會尊重你的放100個心吧」等語，但是隔天卻傳「不要生氣了」等語，認定確有性侵情事。