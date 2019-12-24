目睹家暴有陰影 少女遭猥褻靠日記許願「不要再發生」

新北一名單親少女小時候曾目睹母親被父親家暴，導致其心裡有巨大陰影，遭父親4度猥褻也不敢對外求援，只能寫日記默默許願「希望今晚不要在對我做這種事」，直到母親察覺異狀才情緒崩潰大哭；案發後，猥褻少女的狼父否認犯案，辯稱是睡覺不小心碰倒，純屬誤會，但說詞未被採信，今被新北地院依乘機猥褻罪判刑2年3月。

判決指出，該名狼父是2017年11月和2018年5月到8月間4度犯案，都是利用少女到他房間吹冷氣睡覺的機會下手，其中3次是將手伸進衣服裡摸胸，還有1次是隔著內褲用下體磨蹭對方下體，每次都持續超過10分鐘。

審理時，狼父否認犯行，辯稱少女是為了吹冷氣才跑到他房間睡覺，當時還有另一名女兒，自己不可能做這種事。他表示，自己有時會出於父愛親親擁抱女兒，可能因此造成誤會，但也有可能是前妻為了爭取監護權所下的指導棋。

少女表示，遭侵犯雖有驚醒，但因為曾經目睹母親被父親家暴，擔心反抗也有同樣遭遇，所以不敢吭聲，事後也不敢跟其他人提起此事；法院調查，少女曾將遭遇和心情在日記裡，許願「希望他（指狼父）今晚不要再對我做這種事了」，隔天的日記也寫道「昨天的願望並沒有成真」，內容滿是哀怨，認定確有性侵情事。