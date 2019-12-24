少女放學被載去看夜景 前男友想嘿咻不成變性侵

桃園盧姓男子曾因性侵獲判緩刑，未料期間內又對17歲的前女友性侵，去年藉要載對方回家時突然說要看夜景，卻帶她回自家還強拉進屋，把前女友壓在床上脫褲硬上得逞，法院痛斥盧手段惡劣，前案獲緩刑不知悔改再犯，顯然欠缺自我控制能力，依強制性交罪判他3年4月徒刑。

檢警調查，盧男（19歲）和前女友分手後雙方仍有聯繫，今年5月1日盧騎車到校載對方回家，途中藉機說想去看夜景卻直接騎回家，還以要上樓拿東西為由要求她一起上樓，少女不從就被盧搶走手機、書包，並被以右手勾住脖子帶走。

盧一進房又將她壓制在床上，少女不斷反抗、掙扎，但仍遭她強行脫掉褲子性侵得逞，她不甘受辱報警驗傷並對盧提告；審理時盧坦承犯行，且少女下體也採到精子細胞，DNA鑑定和盧相符。

法院審酌，盧男為滿足性慾，藉騎車載前女友回家機會，強拉進屋不顧她反對以強暴方式性交，犯罪手段惡劣，造成對方身心陰影，對社會治安危害甚巨，考量他犯後坦承、態度尚佳，有悔意想調解但因金額未達共識無法成立。