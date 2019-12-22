上士尋獲黑盒子邀同志女兵慶功 酒後涉性侵判3年8月

花蓮空軍一名已婚上士班長在去年7月因慶祝找到飛機失事黑盒子，邀女兵琦琦（化名）到他辦公室喝酒，沒想到趁女兵不勝酒力時，不顧反抗性侵得逞。事後琦琦向法官表明自己是女同志，對於被侵犯感到很噁心。最後花蓮地院將男上士班長依犯妨害性自主罪判3年8月有期徒刑，全案可上訴。

在2018年6月4日，空軍F-16飛官吳彥霆執行漢光演習時不幸撞山殉職，當時歷經1個多月搜尋下，7月9日空軍成功找到「失事殘存飛行資料紀錄器（黑盒子）」，沒想到隔天發生花蓮空軍基地發生性侵醜聞。

2018年7月10日晚上這名上士班長為慶祝找到F-16失事的黑盒子，邀琦琦在辦公室喝酒同樂。一開始琦琦以身體不適為由婉拒，卻拗不過他要求，只好勉強喝幾口，不料喝完後身體更不舒服。

上士班長趕緊拉出彈簧床讓她躺下休息，卻趁琦琦不勝酒力之際，開始脫她的衣褲，琦琦不斷出言制止，還用雙手推開，但仍被硬上得逞，後來琦琦用想上廁所為藉口脫困，事發後她報警處理。

花蓮地方法院審理時，琦琦則向法官表示，自己喜歡女生，也從未與男生交往過，事發當下感到很害怕，加上對面辦公室執勤人員是男性，不敢求救，擔心這件事會被隱瞞，自己感到很痛苦也很噁心，真的無法接受。

被告否認犯行，辯稱當天喝完酒經琦琦同意後才脫衣按摩，後來2人性交過程中琦琦也沒有反抗或尖叫，雙方是在合意下發生關係。