籌遊民母生活費 國一女下海賣身

莊女媒介國一女生性交易，法官痛斥扭曲少女價值觀念，依兒童及少年性剝削防制條例判她三年半徒刑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一名國一少女為支付住在遊民中心的母親生活費，找上莊姓女子求職，對方提供性交易、參加毒趴兩種選擇，少女雖不願，但為了母親只能咬牙接受，三度和男客性交易卻只拿到一萬多元。桃園地方法院痛斥莊女扭曲少女價值觀念，依兒童及少年性剝削條防制例判她三年半徒刑，可上訴。

少女供稱，當時媽媽住在遊民中心，需要錢支應生活費，透過朋友找上作酒店經紀的莊女，雙方以臉書聯絡。她被載去旅館才知要從事性交易，本來不願意而抗拒，卻遭莊女責罵，當下「感覺沒有其他選擇」，只好答應進房間，共做了三次，每次都要給莊女抽成一千元。

少女朋友說，兩人一起找莊女問工作時，對方提供兩種機會，一是性交易，一是參與毒趴。她被安排和少女一起住在中壢的套房期間，自己沒作性交易，是去參加毒趴，分到的錢比較少，但也要給莊女抽成。

檢警調查，莊女（四十二歲）經營應召站、酒店經紀，招募女子從性交易、坐台，二○一六年八月至隔年四月媒介少女到新北、桃園的汽車旅館，以每次四千元到六千元不等價格和男客性交易；直到台北警方抓到被通緝的許姓藥頭，因許和莊女曾有情感糾紛，才向警方說出莊女媒介少女一事。

莊女在法院審理時坦承，在中壢租套房給三名少女居住，並載她們到汽車旅館，但堅決否認有媒介性交易或提供毒品，辯稱只載她們去唱歌，在汽車旅館內做什麼事不清楚，就算她們私下有做傳播，自己也未因此獲利。

法院審酌，莊女以少女經濟需求媒介和男客性交易並抽成，利用對方未滿十八歲心智、身體未健全，扭曲其價值觀，敗壞社會風氣，依兒童及少年性剝削防制條例判莊女三年半徒刑，併科罰金四萬元。

根據少女及其友人證詞，雖可認定莊女曾媒介她們去參加毒趴，但無人知道咖啡包成分，也未扣得實體咖啡包，無法確認是否具有毒品成分，檢方起訴莊女引誘未成年人施用第四級毒品罪部分判無罪。