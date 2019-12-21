為籌遊民母生活費 國一少女「沒有選擇」三度下海賣身

莊姓女子得知一名13歲國一少女缺錢，為支應住遊民中心的母親生活費，3度媒介她和男客從事性交易並從中抽成，少女坦言主動找莊，還說感覺沒其他選擇只好照做，她朋友則說，莊提供2種工作，一是性交易、一是參加毒趴；法院審理後依兒童及少年性剝削防制條例判莊3年6月徒刑。

少女供稱，當時媽媽住在遊民中心，需要錢支應她生活費，就和朋友一起找作酒店經紀的莊，彼此以臉書聯絡，被載去旅館才知事性交易，自己本來不願意卻莊罵，還說「感覺沒有其他選擇」只能進房間照做，過程沒有反抗、逃跑，一共做了3次，每次都要從中給莊1000元。

她的朋友則說，2人曾一起找莊女問工作，對方就提供2種機會，一是性交易，一是參與毒趴，被安排和少女一起住在中壢的套房期間，自己沒作性交易而是去參加毒趴，所以拿到的錢比少女少，但還是要給莊抽成。

檢警查出，莊女（42歲）經營應召站、酒店經紀，招募少女加入從事性交易、坐台，少女為支應其母親在遊民中心的費用，急需要錢就透過朋友找莊應徵，她並於2016年8月至隔年4月間，陸續媒介少女在新北、桃園的汽車旅館以每次4000元到6000元價格和男客性交易3次。

審理時，莊坦承在中壢租套房給3名少女居住，並曾載她們到汽車旅館，但堅決否認有媒介性交易，辯稱只載她們去唱歌，少女在汽車汽旅內做什麼事不清楚，就算對方私下有做傳播，自己也未因此獲利。