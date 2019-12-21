妙齡女喝爛醉電梯內被撿屍 醒來驚見下半身全裸

桃園傅姓男子上酒店見1名女子喝得爛醉，在電梯朝她摟抱載去汽車旅館性侵，途中對方感到不舒服驚醒，這才發現下半身全裸躺在床上，質問傅男後立刻報警驗傷；檢方訊時，傅企圖以喝醉沒印象抵賴，但監視器拍下他在電梯攙扶、摟抱女子畫面，不採信其辯詞，偵結依乘機性交罪嫌起訴他。

檢警調查，傅男（38歲）今年7月17日晚上在酒店消費後，發現1名女子喝得爛醉意識不清，深夜11點多透過友人叫代駕，連同女子一起載往附近的汽車旅館，一進房就立刻脫掉對方褲子、內褲，性侵到一半女子驚醒，嚇得尖叫、抗拒對方才停止，女子也隨即報警求救。

檢方訊時，傅對於客觀事實不否認，但辯稱在酒店喝完酒，下一個印象就是在家裡睡覺直到被電話吵醒；女子則證稱，案發後自己驚醒，發現自己下半身全裸，還和傅單獨在汽旅房間內，她質問對方原因，傅就坦承有脫她褲子，但當下還不知道被性侵。

由於酒店監視器拍下，當時女子酒醉傅伺機和她搭同班電梯，見對方暈眩癱傾、蹲下時，傅就靠近摟抱，途中因為擔心被其他客人察覺異狀，還先將女子扶出電梯後折返，可見傅當時顯然意識清楚，沒有到酒醉無意識程度。

此外，汽旅監視器也拍下當時傅進入時的車牌，隔天凌晨1點多，傅獨自步行離去，當時衣著完整且步履正常，可見他辯稱喝完酒下一個印象就是在家裡睡覺等辯詞不足採信。