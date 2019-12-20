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雇主稱刮痧全裸要看護摸鳥 還嘟嘴暗示口交要她試試看

2019-12-20 10:18聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名男子聘僱印尼籍女看護照顧爸爸，卻藉刮痧名義脫光全裸要對方按摩生殖器，甚至嘟嘴暗示口交不斷要她「試試看」，對方不敢反抗捏著他下體按摩，男子最後發薪多給她100元，還說「你那麼辛苦」，看護事後打1955專線求援；法院依利用權勢猥褻罪判男子有期徒刑6月，緩刑4年。

檢警調查，男子去年4月21日下午4點多，在看護工作的2樓以刮痧、按摩名義，卻脫光衣服要求女看護替她按摩下體，對方害怕反抗被遣返只能同意，晚上才打1955申訴。

男子坦承聘雇看護照顧爸爸，但矢口否認有猥褻對方，辯稱雖有叫對方幫刮痧，但沒有要她按摩自己生殖器，辯護人則說，看護因不滿男子不同意增加休假時間，才伺機提出不實指控，且看護偵訊、審理證詞不一。

看護說，當天男子說不舒服要她幫刮痧，後來卻脫掉全身衣服，過程中阿嬤還有上來拜拜，自己就拿小枕頭蓋住他屁股，後來男子從趴臥翻身成正面，手摸自己生殖器說「按摩這裡」，她怕雇主說她不乖，只好用食指、大拇指去捏。

她還說，過程中男子還問她和先生行房怎麼做，自己回答睡覺，沒多久對方就要她幫口交，還重複4次說「試試看」，甚至嘟嘴一直動暗示，她推託說不會以此拒絕，最後他才說好啦好啦，結束按摩後並給她薪水，但她發現裡面多了100元，詢問後對方回答「你那麼辛苦」。

看護表示，來台當女傭怕拒絕雇主會被送回印尼，但很害怕擔心男子做更多的事，才打1955專線求援；法院勘驗1955勞工諮詢申訴，確認看護曾說「雇主要刮痧，且裸體要她按摩那個...她很害怕」，等語，可見她當時確實心生畏懼，另在偵訊、審理都具體一致指述。

法院認為，看護被要求按摩男子生殖器，內心雖非情願，但懾於雇主身分，怕拒絕恐無法繼續工作，只好隱忍屈從接受猥褻行為；審酌男子犯後否認、態度不佳，但已和看護成立調解，對方願意原諒，依利用權勢猥褻罪判他有期徒刑6月、得易科罰金，緩刑4年，向公益團體提供80小時勞務。

雇主要女看護替她按摩生殖器，對方怕沒工作不敢反抗，法院依利用權勢猥褻罪判男子有期...
雇主要女看護替她按摩生殖器，對方怕沒工作不敢反抗，法院依利用權勢猥褻罪判男子有期徒刑6月，緩刑4年。。示意圖／ingimage
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看護按摩猥褻

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