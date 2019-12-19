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她控性侵還怕被殺害…運將辯稱性交易 法官不信判3年半

2019-12-19 22:15聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓計程車司機搭載酒醉女子，被控性侵。林男辯稱，女子邀他性交易，但他錢不夠；兩人有發生親密行為，但未將生殖器插入，否認性侵。基隆地院審結，依據驗傷及女子外陰部檢出與林男型別相符染色體，且林最後也沒有付錢，不信林的辯詞，依強制性交罪判刑3年6月。

判決指出，被害女子控訴8月13日凌晨她從卡拉OK店下班，搭林男的計程車要去一家養生館找朋友。因為喝醉了上車就睡著，後因覺得有人把手伸進褲子摸她下體就醒了。因為不知道那是那裡，且四處無燈，害怕被林殺害，一直拜託他不要這樣。

被害女子說，林把她的褲子連內褲脫掉，再把上衣和內衣往上撩，強行親她的胸部、下體。她有掙扎，腳也有踢，但沒有辦法掙脫。林後來把生殖器插入陰道，並在體外射精。

事後女子請求林將她載到養生館找朋友，抵達後林按門鈴，問應門員工「有沒有16號」，對方回說下班了。林說，外面女子是她朋友，可不可以讓她在店裡過夜？員工見女子趴靠階梯覺得怪怪的，便去問她，女子說「救救我，司機強暴我」，員工便報警。

林男坦承載女子到工地親吻女子胸部，並將手指插入陰道，但否認強制性交。辯稱女子上車就嚎啕大哭，說她離婚養一個女兒很辛苦，希望他付2千元性交易。他身上只剩5百元討價還價，女子後來說1千元，他點頭說好，但要明天再給她錢，女子沒回應。

林男說，開到工地停車後，他爬到後座與女子親熱，過程中女子沒有反抗。事後載女子到養生館，一名女員工跟她交談後就對他說「你性侵，我要報警」，當時有點傻住，問女子怎麼會變成性侵？女子回答「你沒有付錢，就是強姦。」

法官指出，醫院檢傷結果，女子「右手臂有抓傷2公分、陰部左側小陰唇內側表面發紅」；刑事警察局鑑定被害人外陰部棉棒精子細胞層，檢出男性體染色體型別與林男相符，且林最後沒有付錢給被害人，足認林有對被害女子強制性交行為。

林男聲請雙方都接受測謊，法院送請法務部調查局進行測謊鑑定，回覆林男患高血壓、心臟不適；女子自述案發當時酒醉，與林討論性交易金額之事完全沒記憶，2人均不宜測謊，雙方行為是性侵或性交易也無法以測謊釐清。法官認為，全案事證明瞭，無再行測謊必要。

法官指出，林男律師聲請調閱一家便利商店監視器、到場處理警員密錄器畫面，檔案雖都無法尋獲，無法調查，但女子關於性侵害重要情節指證並無瑕疵，且有證據足以補強，堪以採信。林男所辯屬事後卸責之詞，不足採信。審酌林男犯後分期賠償30萬元，被害女子當庭陳述「我要原諒被告，判輕一點」，判刑3年6月。全案可上訴。

林姓計程車司機搭載酒醉女子，被控性侵，辯稱性交易。基隆地院審結，不信林的辯詞，依...
林姓計程車司機搭載酒醉女子，被控性侵，辯稱性交易。基隆地院審結，不信林的辯詞，依強制性交罪判刑3年6月。圖／聯合報系資料照片
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性侵測謊性交易

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