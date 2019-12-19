在摩鐵脫酒女內褲 她說不做「S」提告 他被判刑

陳男與友人阿雄邀在知名酒店上班的小蘋及小雨，前往酒吧飲酒作樂，再帶兩名酒女前往摩鐵，陳男機將小蘋內褲褪去至大腿處欲嘿咻，小蘋突然大叫哭喊，經被害人報警，小蘋說「他知道她不做「S」（性交易行為），雙方調解成立，台中地院依乘機性交未道罪將陳男判刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，陳男與友人阿雄（化名）於5月10日晚間，分別邀約台中市某知名酒店從事陪酒工作的小蘋（化名）、小雨（化名），4人一同前往酒吧飲酒作樂，至次日凌晨，陳男提議續攤至KTV 唱歌，然阿雄為了讓自己與小雨有休息的場所，已預先在摩鐵訂好房間。

阿雄遂向陳男建議可另外在摩鐵找間有卡拉OK設備的房間，4人乃又共同前往摩鐵，惟僅有陳男與小蘋在房內飲酒、唱歌，早已酩酊大醉的阿雄、小雨，僅在預訂的房間內休息，而未與陳男飲酒唱歌。

至11日凌晨4 時許，丙○○見甲女因飲酒甚多精神混惑不清晰狀態，認為有機可乘，利用小蘋無同意性交之理解，或無抗拒性交能力之際，將她的內褲褪去至大腿處而著手實施性交行為，惟陳男見小蘋突然大叫、哭喊，遂中止犯行而未得逞。

陳男與小蘋起口角爭執，小蘋撥打電話予計程車司機，哭訴她未答應要跟客人做愛，陳男收受小蘋退還的部分鐘點費後，便自行搭車離去，經被害人小蘋報警處理。