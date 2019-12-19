少女控遭2男先後硬上 說法與事實不符判無罪

桃園蔡姓、周姓男子被控涉嫌先後性侵16歲少女，被害人稱酒醉被帶去摩鐵，2人壓在她身上亂來，但法院調查，少女自稱意識不清，監視器卻拍下她站著抽菸、自行上下計程車，事發後還跟朋友說不要報警，對於被害過程順序、細節前後指證不一、多有瑕疵，驗傷也無異狀，因此判蔡、周無罪。

檢方起訴指出，少女和蔡、周2016年7月9日在中壢1間夜店喝酒，後來她酒醉，凌晨3人一起搭計程車到汽車旅館過夜，但2人趁少女意識不清無法反抗時，先後性侵得逞。兩人清晨6點多離開，少女清醒發現報警提告。

審理時，蔡、周均否認犯行，辯稱和少女是合意性交，她也沒有意識不清；少女指控，當時醉到不知自己在幹嘛，不敢回家怕被罵，就說不想太早回去，在房間時就被2人性侵，還同時壓在她身上，自己酒醉無法反抗，後來2人要先跑，自己追出去還在樓梯跌倒。

但少女對於搭車時間、性侵順序說法不一。計程車司機作證稱，去載3人時，他們都站在路邊抽菸、自行上車，感覺女子滿清醒的，還靠在其中1名男子身上，後來說要去汽車旅館，她下車也沒腳步不穩需人攙扶，也聽到女子主動說要去汽旅。路口監視畫面也拍下少女站著抽菸、自行上車畫面，顯然未酒醉意識不清。

少女友人說，當天接到被害人求救電話到場，進房間時發現她僅穿胸罩、褲子，表示被2個男生硬上，問少女要不要報警，但她卻拒絕。後來少女還是自己報警，驗傷報告顯示，少女僅右小腿膝蓋猜傷，下體均無傷勢。