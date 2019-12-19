夜店DJ與表弟及友人 3人共同玷辱她判重刑

旅居國外的阿忠去年返台度假，在夜店擔任DJ播放音樂，邀請女性友人小蘋（化名）到場聽歌，隨後與表弟阿孝及友人阿仁，遊說小蘋至摩鐵，由阿孝及阿仁壓制小蘋雙手，並矇住她的雙眼，然後由阿忠性侵害被害人，經被害人報警處理，台中地院依共同強制性交罪將阿忠判刑7年10月，阿孝、阿仁各判刑7年2月，可上訴二審。

判決書指出，阿忠（化名）、阿孝是表兄弟（化名），阿仁（化名）是2人的朋友，阿忠旅居澳洲，去年2月10日返台度假後，在台中市某夜店擔任客座DJ播放音樂，同月16日深夜，阿忠邀小蘋到夜店，小蘋找友人小美陪同至夜店觀賞及飲酒。

至17日凌晨，阿忠工作結束後，與小蘋小美在夜店門口聊天，阿孝及阿仁也加入聊天，小美先搭計程車返家，其餘4人繼續聊天、嬉戲，阿忠等人還頻說黃色笑話，阿仁並摟住小蘋肩膀及親吻、撫摸她身體，期間3人反覆詢問她是否要去附近的摩鐵從事性行為舒服一下，她因已有男友且認為3人不是她喜歡類型，而未予同意，但3人仍不放棄，繼續遊說，她始同意前往。