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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

誘少女仙人跳賺3萬遮羞費 鬼父竟硬上兒子國中女友

2019-12-18 16:03聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園楊姓男子明知兒子的女友年僅14歲，竟然向對方提議仙人跳，要她和另名成年男子發生性行為，事後替她索討3萬元遮羞費，若不從就要提告，少女不疑有他同意配合，未料卻被楊載去汽車旅館性侵，法院痛批楊男不尊重少女性自主，傷害她身心發展，依強制性交罪判楊3年8月徒刑。

檢警調查，楊男因為兒子有時會帶女友回家，因此認識對方也清楚她仍在唸國中，2015年11月20日竟然向少女提議，要她和另名成年男子性交，再以對方性侵她為由，藉此仙人跳的手段替她索討3萬元的遮羞費。

未料少女信以為真一口答應，當晚楊就騎著機車載她到汽車旅館赴約，但2人一進房間，楊就把少女推到床上，伸出鹹豬手襲胸，對方立刻起身想逃跑，但仍被楊強行抱著，不顧她激烈反抗、拒絕，仍強行脫褲硬上得逞。

少女不甘受辱，被害後隨即向警方報案，並在家屬陪同到醫院驗傷、採證，同時對楊男提告性侵；審理時，楊男坦承不諱，且少女指證歷歷，也提出驗傷證明。

另外加還有汽旅入住紀錄、相關監視器畫面等，法院認定楊犯明確，審酌他為逞一時性慾，造成少女身心難以抹滅傷害，考量他犯後均坦承，目前無業經濟貧寒，依強制性交罪判處楊3年8月。

楊男誘騙兒子的女友要替她索討3萬元遮羞費，卻載去汽旅硬上，法院依強制性交罪判楊3...
楊男誘騙兒子的女友要替她索討3萬元遮羞費，卻載去汽旅硬上，法院依強制性交罪判楊3年8月徒刑。示意圖／ingimage
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性侵汽車旅館

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