情侶賣笑氣送汽旅開趴 非醫療用途不算偽藥獲不起訴

桃園日前才傳出少女吸食笑氣致死案件，警方去年查獲劉姓男子和謝姓女友販賣笑氣，以涉犯藥事法販賣偽藥罪嫌送辦，但該法僅認定使用於醫療的笑氣屬於列管藥品，用其餘方式製程、取得者不構成「偽藥」定義；檢方雖認定2人有販賣笑氣，卻不能以藥事法相繩，偵結予以不起訴處分。

俗稱的笑氣，內容是「氧化亞氮」，屬於短效吸入性全身麻醉劑，常溫常壓下為無色、無味氣體，容易讓人不知不覺中吸過量；近來發生多起用笑氣開趴事件，有少女致死，也曾有腦出血、癱瘓案例。

檢警調查，劉男（22歲）、謝女（19歲）去年12月在桃園某汽車旅館以每支鋼瓶1500元價格販賣笑氣，今年1月19日凌晨1點多，劉又開車載謝女要送貨，結果再中山路、泰山街口被臨檢，警方當場發現6支笑氣鋼瓶，依藥事法販賣偽藥、販賣偽藥罪未遂等罪嫌將2人送辦。

檢方訊時，劉對於客觀事實不否認，謝女則辯稱，當天不知道要賣笑氣。而扣案的6支笑氣鋼瓶送衛福部食藥署檢驗含有氧化亞氮成分，但氧化亞氮非列屬管制藥品管理條例中的「管制藥品」，僅有在供應醫療機構使用於吸入性全身麻醉、鎮痛的醫療效能情形下，才將氧化亞氮以藥品列管。

檢方查，氧化亞氮的氣體成分有醫療麻醉、工業製程等目的，功能並非僅具一用途，取得來源也有異，不論是從醫療設備公司，或是工業原料行號都可有能；然而，目前法令僅有在醫療機構使用下，才將氧化亞氮以藥品列管。

此外，直到2008年4月1日起至2010年4月1日止，才陸續分階段將醫療用的氧化亞氮全面列為藥品，管制其製造、輸入及販賣，至於其他非醫療用途的氧化亞氮，不管取得來源或產製過程，都不是藥事法得以置喙。