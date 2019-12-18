尾隨泥醉人妻回家性侵 男辯酒醉斷片遭判4年6月

台北市楊姓男子去年10月18日喝酒返家，在社區大門外，尾隨泥醉人妻，趁她酒醉意識不清性侵得逞。士林地方法院認定楊犯乘機性交罪，判處有期徒刑4年6月。

楊男案發當晚和朋友吃薑母鴨，又到錢櫃喝酒續攤，席間喝威士忌和啤酒，返家時在樓下巧遇住同大樓的人妻，對方喝醉癱軟坐在地上，腳上僅剩一隻鞋，這時2名社區鄰居返家，誤以為2人是情侶，隨即打開大門，4人共乘電梯上樓，楊把被害人送回對方住處。

楊男進屋後，不知對方丈夫在房間睡覺，就在客廳性侵被害人。後來楊把女子抱到床上，女方丈夫驚醒發現，身形高大的裸男在家中晃來晃去，大聲質問「你是誰？你趕快給我走！」。

楊稱，「我送你老婆回來、我是馬康的朋友」，並向人妻丈夫借手機，撥打自己電話號碼，找回自己手機、衣物後離去，搭電梯返回住家。

丈夫整理客廳的嘔吐物，痛斥酒醉老婆「很誇張」，詢問裸男身分，但人妻誤以為「平安回家」，第一時間說裸男應是同事，丈夫怒火沖天，以為遭戴綠帽，清晨5時許氣憤離家。

人妻直到酒醒，發現下腹、下體劇烈疼痛，驚覺不對勁，記憶片段的下體疼痛感是真的，詢問主管才得知「沒人送回家」，立即報案並到醫院驗傷，陰道深部驗出丈夫和陌生楊男的DNA。

人妻指出，不認識楊男，也不知道他是大樓鄰居，當晚和同事聚餐喝酒，同事幫忙叫計程車回家，記憶片段是倒在嘔吐物理，感覺雙腳被人拉開，因穿連身洋裝，腳被拉就用腿踹，想把對方的手甩開，還有說「不要」，對方把我壓在地上，不確定是不是老公還是別人，「感覺有東西侵入下體」。

合議庭勘驗大樓1樓監視器畫面，人妻在大門外多次滑坐地上，楊男強拉，起初還是跪姿，後來才被拉起身，這時住在同棟大樓的1對情侶返家開大門，4人共乘電梯上樓。

鄰居證稱，當晚看到2人在門外坐很久，楊男稱忘記帶鑰匙，才幫忙開大門，誤以為2人是情侶關係，女生很醉，進電梯後亂按樓層還被男的罵，因和女友先出電梯，不知2人在住何處。

楊男辯稱，「當日我喝醉酒了，沒有記憶」。合議庭依照楊手機對話紀錄，認為在離開人妻家後，回撥未接來電、記得要分攤餐費，認定案發時並無酒醉，所辯是卸責之詞，不足採信。