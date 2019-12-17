負責人性侵酒醉女員工 趴上身喊：喜歡你，乖乖聽話

孫姓男子擔任某開發公司負責人，3年前參加跨年員工聚餐，就把酒醉的女員工載去汽車旅館性侵，女子證稱當時無力反抗，孫趴在身上說「喜歡你，乖乖聽話」。法院傳訊多名證人、勘驗監視器等，依乘機性交罪判孫有期徒刑3年10月，可上訴。

檢警調查，孫男2015年12月31日在女子舉辦員工聚餐時，趁女員工吃摻有米酒的麻油雞、洋酒，假借要載她回家卻帶去汽車旅館，女子因嘔吐，孫立即抱住並撫摸胸部，最後扶到床上性侵得逞。

孫男坦承和女子性交，但矢口否認犯行，辯稱當時車送她回家，但對方不想透露住處，2人就決定到汽車旅館休息，抵達後自己要離開卻被她叫住，回頭就被女子拉上床發生關係；孫的辯護人說，女子離開分店精神、意識正常，且到汽旅僅10分鐘，不可能在這期間泥醉，也只有她片面指訴。

當時在場的多名員工證稱，女子酒後話變多，講話還會停頓，甚至不停罵孫、發牢騷，和平常不一樣，女子也說，當時感冒，吃完麻油吃又喝酒，酒醉也不清楚孫對她說了什麼，印象中被扶上車，到汽旅因孫抱她摸胸，掙扎一下跌倒才撞到頭。

女子表示，因為沒力氣被脫衣服，還聽到孫解開腰帶的聲音，對方就趴她身上還說「2年前就喜歡你，乖乖聽話」等語，但很快就完事，直到清醒回家心裡很不舒服，一整晚都在吐，後來向男友講才報案。

法院認為，女子前後說法無矛盾，案發時她和孫為員工、雇主關係，無夙願、糾紛，可認定證詞具可信性，且監視器也拍下，孫有用手扶她的後背，可見可能因酒醉走路不穩，加上女子對於上車時間、送回家、攜帶鑰匙，及拿手機同事是誰都意識模糊，證明當時呈現泥醉不能抗拒狀態。