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上了少女始亂終棄遭酷刑凌虐 被逼吃大便還被酒瓶插肛

2019-12-13 21:38聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

少女小蘋（化名）與男友阿雄（化名）嘿咻後，遭男友始亂終棄，向經營釣蝦場的陳男哭訴，陳男找人強押阿雄，脫光阿雄全身衣物，BB彈射被害人下半身、強逼吃大便、還以空酒瓶插肛門，又叫被害人自己拿牙刷刷龜頭、拿辣椒水淋自己的生殖器，台中地院依加重強制性交等罪將陳男判刑8年；同夥林男被依妨害自由罪判刑1年2月、王男被判刑5月。得上訴二審。

判決書指出，陳男女性友人小蘋與她的男友阿雄發生性關係後，阿雄即對她不聞不問，認遭阿雄始亂終棄，而向陳男哭訴，陳男即與友人林男於去年6月21日晚間，至阿雄工作處所，動手毆打阿雄，帶上計程車載至陳男所經營的釣蝦場辦公室。

陳男與林男出手毆打阿雄，命阿雄跪下，並質問阿雄與小蘋間的事，要求阿雄需拿錢賠償小蘋，須有保人保釋，阿雄以手機聯絡父親到場，陳即將阿雄與小蘋間的事告知，雙方約定於同年月23日，再至釣蝦場商談賠償之事，陳另要求阿雄需到警局銷案後，始讓其父帶阿雄離去。

阿雄離去後，陳男改變心意，於同年月22日凌晨，以電話聯絡阿雄到釣蝦場，被害人到釣蝦場後，被帶到辦公室，陳命阿雄將全身衣物脫光，持空氣槍以BB彈朝阿雄下半身射擊、持該槍敲擊被害人左耳，並以木棒、鋁棒毆打被害人。

同日凌晨，阿雄欲離開該辦公室，乃謊稱要上廁所，陳竟要求阿雄當場大便在塑膠袋內，並命他要吃下大便， 被害人因擔心如果不從的話，恐再度遭受毆打，而被迫吃了一些後嘔吐。其後陳拿出空白本票，要求簽立面額新臺幣300萬本票1張以賠償小蘋，阿雄怕再被毆打簽了。

陳男為使阿雄飽受痛苦，叫阿雄趴在辦公桌前，持啤酒玻璃瓶插進阿雄的肛門，被害人痛到跌倒，酒瓶因此破裂，陳又要求阿雄拿牙刷刷自己的龜頭、拿辣椒水淋自己的生殖器後，陳再拿1支啤酒空酒瓶及沙拉油，以該空瓶自行插進肛門，以此凌虐方式對被害人強制性交，陳並以手機拍下被害人以酒瓶插入肛門的照片。

其間，王男等人進入辦公室，向陳男稱稱不能簽成1張大面額本票，要分開簽立小面額本票，陳將該張300萬元面額本票撕毀後，脅迫阿雄再簽立本票數張後，其中一名不詳成年男子持剪刀剪阿雄的頭髮，並出手毆打被害人。

同日清晨，林男離去，陳男睡著，被害人阿雄向王男說要去籌錢，與王男一同離開，被害人被控制8小時，離去後到醫院就醫，經醫院通報警方後，循線逮獲陳男林男。

少女小蘋與男友阿雄嘿咻後，遭男友始亂終棄，向陳男哭訴，陳男找人強押阿雄，脫光阿雄...
少女小蘋與男友阿雄嘿咻後，遭男友始亂終棄，向陳男哭訴，陳男找人強押阿雄，脫光阿雄全身衣物，BB彈射被害人下半身、強逼吃大便、還以空酒瓶插肛門，又叫被害人自己拿牙刷刷龜頭，台中地院依加重強制性交等罪將陳男判刑8年。圖／本報資料照
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性侵妨害性自主

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