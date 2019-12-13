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壯女控訴遭掰腿硬上 法院不信瘦男能完全壓制判無罪

2019-12-13 14:04聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

陳姓男子被女網友控訴，在汽車旅館強推上床，還摀住嘴、掰開腿硬上得逞，但陳喊冤2人是你情我願，對方還提醒他要「記得帶戴套」，法院認為，女子配合陳一起找摩鐵休息，也沒立刻呼救、逃離，證詞也多有瑕疵，參酌她159公分、80公斤，陳體態偏瘦應無法完全壓制，判處陳男無罪。

檢方起訴指出，陳男2017年11月18日開車從嘉義北上桃園找女子見面，2人約在中壢火車站一起到汽車旅館，但陳藉口要對方替她按摩腳，就推她到床上掀起外衣親吻、撫摸，要對方幫口交，不顧她哭喊說不要仍硬上得逞，依強制性交罪嫌起訴陳。

審理時，陳坦承和女子性交，但矢口否認硬上，辯稱案發前3個月和她在網路上認識，彼此是「網路上的情侶」，當天北上桃園找女子見面，對方說腳受傷想找地方休息，就到汽車旅館互相脫衣服，有親她嘴、脖子和胸部。

陳還說，女子還記得提醒他要戴保險套，2人是你情我願，但性交到一半她突然開始哭泣，自己就立刻停止並關心她問怎麼了，但女子一直要他離開，最後只好先走了。

女子則說，在汽車旅館時被陳拉到床上摸胸、脫上衣，過程中有反抗、哭泣，陳還說「之前就說過要來找她了，為何不發生關係」，然後就繼續脫衣硬上，她最後崩潰大哭對方才停止。

法院審酌，女子是33歲成年人，當清楚和異性網友單獨處於汽車旅館或封閉房間，容易將自己陷於發生猥褻、性交情境，在陳說要休息時，她大可請陳把車子停靠路邊，或找餐飲、咖啡廳等，但她卻仍幫忙尋找汽車旅館並一同進入獨處，行為和一般人有異。

此外，女子經陳男親吻、撫摸，再脫去上衣，應已知對方打算發生性行為，卻沒有立即呼救、逃離，反而要求陳要戴保險套，過程中是否遭強暴或違反意願手段，仍有疑義。

而女子偵訊時說，有用力反抗、哭喊救命，但被陳摀住嘴巴、硬掰開大腿，最後自己放棄了才沒再反抗，陳見她不對勁，最後說「這樣他也沒辦法」才停止動作；但女子自稱身高159公分、體重80公斤，男子身高170公分，體態偏瘦，客觀上陳無明顯體型優勢可壓完全制女子。

但女子驗傷時，除了下體有陳舊撕裂傷，其餘身體部位都沒發現有明顯傷勢，加上她在審理期間供詞反覆、前後不符，有多處瑕疵及違反常情之處，判處陳男無罪。

女子控訴遭男網友硬上，但法院認為，她證詞多有瑕疵，參酌她159公分、80公斤，陳...
女子控訴遭男網友硬上，但法院認為，她證詞多有瑕疵，參酌她159公分、80公斤，陳體態偏瘦應無法完全壓制，判處陳男無罪。示意圖／ingimage
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汽車旅館保險套

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