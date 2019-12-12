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專訪／李佳芬：蔡能贏韓450萬票？「一個笑話」

「東西已放進去來不及 」 玷辱女童賠80萬仍重判8年6月

2019-12-12 06:51聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

詹男受託照顧鄰居就讀小4女童，趁機2次性侵，經校方發現女童異常，經老師詢問下，告訴女童家人「東西已經放進去來不及了」，經被害人家屬帶女童至醫院驗傷，查出女童下體有多處舊裂傷，報警處理，台中地院查出詹男犯後以80萬元與被害人家屬和解，依加重強制性交罪將他判刑8年6月。得上訴二審。

判決書指出，詹男是女童小芬（化名）的鄰居，明知小芬為心智缺陷的人，於2017年10月至12月間，在小芬的住處，均不顧她多次說「不要、不行」，違反女童意願，親吻她嘴巴，又脫去她衣褲性侵得逞，致被害人處女膜有多處舊裂傷，經學校老師發現女童行為有異，報警處理。

詹男在法院審理時，他辯稱「不舉」，但在警詢時卻稱有用生殖器去用女童下體，總共有2次；又於檢察官偵訊時，供稱每次都有射精，印象中有2次。

被害女童的阿姨證稱「小芬說有一個阿伯親她的嘴，還摸她的胸部，以及摸她的下面，我麻煩學校老師再問詳細一點，後來老師打電話給我說已經問出來了，說東西已經放進去來不及了，所以我知道小芬已經被性侵了」。

合議庭審酌， 詹男是女童的鄰居，應允女童家人所託，本應關懷照顧年幼及領有身心障礙證明的女童， 竟為逞一己性慾，對女童為強制性交行為2次，漠視女童性自主決定權，造成女童身心受創，足認法紀觀念淡薄，更影響女童身心健康與正常發展。惟念及他犯後已與被害人家屬調解成立，並賠償80萬元，予以判刑。

詹男受託照顧鄰居就讀小4女童，趁機2次性侵，台中地院查出詹男犯後以80萬元與被害...
詹男受託照顧鄰居就讀小4女童，趁機2次性侵，台中地院查出詹男犯後以80萬元與被害人家屬和解，依加重強制性交等罪將他判刑8年6月。得上訴二審。 圖／本報資料照
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性侵檢察官

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