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男子KTV撿屍女壽星友人 大姨媽來了仍硬上判刑3年10月

2019-12-11 19:44聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名羅姓男子去年1月到KTV幫女性友人「文文（化名）」慶生，席間喝了不少啤酒和紅酒，散場時見對方泥醉不省人事，竟把人帶到汽車旅館，不顧對方「大姨媽來了」，脫了褲子就硬上，結果被新北地院認定涉犯乘機性交罪，判刑3年10月。全案可上訴。

判決指出，事發當時一同慶生的還有其他友人，但散場時，大家因各自分工幫「文文」移車和叫計程車，才讓羅男有機會把人帶到汽車旅館性侵；羅男不顧「文文」生理期硬上，完事就逕自離去。「文文」隔天一早發現床單有大片血跡，努力回想才確定昨晚遭性侵。

「文文」供稱事發當天喝了很多啤酒和紅酒，醉到根本記不得什麼時候離開KTV，等到有意識時，羅男已經在性侵她。她表示，當時雖然有嘗試反抗，但因為不勝酒力，沒有幾秒就昏睡了，醒來時看到床單有血，才慢慢回想起被侵犯的過程。

審理時，羅男矢口否認犯行，辯稱當晚原本是要送「文文」回家，但因為鑰匙載其他友人身上，才會改送汽車旅館休息。羅男強調，事發當時是對方先抱住他，以為對方對他有好感，才會順勢發生性關係，過程中，對方也有回親。

法院調查，羅男離開汽車旅館後，曾傳訊給「文文」，內容除了「妹妹，我送你去旅館我就走了」、「起來記得打給我」等語，還有「妹妹，妳這樣誘惑我怎麼行」、「對不起，妳這樣我怎麼受得了」字眼，女方則回「什麼誘惑你」，事後更氣憤到派出所提告，加上還有驗傷報告，認定確有性侵情事。

羅姓男子去年1月到KTV幫女性友人「文文（化名）」慶生，席間喝了不少啤酒和紅酒，...
羅姓男子去年1月到KTV幫女性友人「文文（化名）」慶生，席間喝了不少啤酒和紅酒，散場時見對方泥醉不省人事，竟把人帶到汽車旅館，不顧對方「大姨媽來了」，脫了褲子就硬上，結果被新北地院認定涉犯乘機性交罪，判刑3年10月。示意圖／Ingimage
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汽車旅館性侵新北

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